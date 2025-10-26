اليرموك: تشكيلات أكاديمية واسعة – أسماء

الوكيل الإخباري- قرر مجلس أمناء جامعة اليرموك في جلسته التي عقدها برئاسة نائب رئيس المجلس الأستاذ الدكتور محمود الشياب، الموافقة على تنسيب رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور مالك الشرايري، وإجراء التشكيلات الأكاديمية التالية في الكليات والعمادات على نواب العمداء، وعلى النحو الآتي:





الدكتور عقاب الشوا شره / نائبا لعميد كلية الآداب.

الدكتور محمد النصيرات / نائبا لعميد كلية الآداب.

الدكتور عبد الله الروابدة / نائبا لعميد كلية العلوم.



الدكتور محمد القادري / نائبا لعميد العلوم.

الدكتور محمد حلوش / نائبا لعميد كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية.

الدكتور مصعب أبو العدوس / نائبا لعميد كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية.

الدكتور سيف عثامنة / نائبا لعميد البحث العلمي والدراسات العليا.

الدكتور رأفت الشرمان / نائبا لعميد البحث العلمي والدراسات العليا.

الدكتورة زينب البيكاوي / نائبا لعميد كلية التمريض للشؤون الأكاديمية والإدارية والجودة.

الدكتورة روان الشريدة / نائبا لعميد كلية الصيدلة.

الدكتورة مريم العمري / نائبا لعميد كلية الطب لشؤون الكلية والعلوم الأساسية.

الدكتور حسن البلص / نائبا لعميد كلية الطب للشؤون السريرية والمستشفيات.

الدكتور علي الحديد / نائبا لعميد كلية الإعلام.

الدكتور صالح جرادات / نائبا لعميد شؤون الطلبة.

الدكتور محمود النعامنه / نائبا لعميد كلية الآثار والأنثروبولوجيا.







في ذات السياق، قرر رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور مالك الشرايري، الموافقة على تنسيب عمداء الكليات والعمادات، وإجراء التشكيلات التالية على نواب ومساعدي العمداء ورؤساء الأقسام الأكاديمية.







كلية الآداب:





الدكتور مهند الدعجة - قائما بأعمال رئيس قسم التاريخ والحضارة.

الدكتور رباع ربابعة / قائما بأعمال رئيس قسم اللغات السامية والشرقية.

الأستاذ بدر عليوه / قائما بأعمال رئيس قسم المساقات الخدمية الإنسانية

الدكتور علاء الدين الغرايبة / قائما بأعمال رئيس قسم اللغة العربية وآدابها.

الدكتور نبيل العواوده / قائما بأعمال رئيس قسم اللغات الحديثة

الدكتور عارف بني حمد / قائما بأعمال رئيس قسم الدراسات السياسية والدولية.

الدكتور مجدي أبو دلبوح / قائما بأعمال رئيس قسم اللغة الإنجليزية وآدابها.

الدكتور محمد زيتون / قائما بأعمال رئيس قسم الجغرافيا.

الأستاذ محمد الحراحشة / قائما بأعمال رئيس قسم علم الاجتماع والعمل الاجتماعي.

الدكتور رأفت الروسان / قائما بأعمال رئيس قسم الترجمة.

الدكتور غازي العطنة / القيام بأعمال مساعد العميد للشؤون الطلابية والخريجين.

الدكتورة منى ملكاوي / القيام بأعمال مساعد العميد لشؤون الجودة والاعتماد والعلاقات والمشاريع الدولية.







كلية العلوم:

الدكتور محمد القضاة / قائما بأعمال رئيس قسم علوم الأرض والبيئة.

الدكتور أيمن بكليزي / قائما بأعمال رئيس قسم الإحصاء.

الدكتور إبراهيم مهيدات / قائما بأعمال رئيس قسم الكيمياء.

الدكتور محمد الجهماني / قائما بأعمال رئيس قسم العلوم الحياتية.

الدكتور واثق بني دومي / رئيسا لقسم الرياضيات.

الدكتور قاسم مهيدات / قائما بأعمال رئيس قسم الفيزياء.

الدكتور طارق الشبول / قائما بأعمال رئيس قسم المساقات الخدمية العلمية.

الدكتورة ربيعة رواشدة / القيام بأعمال مساعد العميد لشؤون الاعتماد وضمان الجودة.

الدكتور ملهم أعيده / مساعد العميد لشؤون الطلبة.

الدكتور نازم الردايدة / مشرفا لمتحف التاريخ الطبيعي.







كلية الإعلام:

الدكتور محمد حابس / قائما بأعمال رئيس قسم الإذاعة والتلفزيون.

الدكتور فرحان العليمات / قائما بأعمال رئيس قسم العلاقات العامة والإعلان.

الدكتور عصمت حداد / قائما بأعمال رئيس قسم الصحافة والإعلام الرقمي.

الأستاذة دعاء الشكري / القيام بأعمال مساعد العميد لشؤون الاعتماد وضمان الجودة.

الأستاذ محمد محروم / القيام بأعمال مساعد العميد لشؤون الطلبة.







كلية الصيدلة:

الدكتور علي الحميدات / قائما بأعمال رئيس قسم الصيدلانيات والتقنية الصيدلانية.

الدكتور يزن عكام / قائما بأعمال رئيس قسم الكيمياء الطبية وكيمياء العقاقير.

الدكتورة سمية أبو لوحة / القيام بأعمال مساعد العميد لشون الجودة والاعتماد.

لوركا الزعبي / القيام بأعمال مساعد العميد لشؤون الطلبة.

الدكتورة حنين عماوي / القيام بأعمال مساعد العميد لشؤون التدريب.



الدكتورة مريم العامري / القيام بأعمال رئيس قسم الصيدلة السريرية والممارسة الصيدلانية







كلية الأعمال:



الدكتور خلدون الداود/ نائبا لعميد الكلية.



الدكتور علي الروابدة / القيام بأعمال رئيس قسم الإدارة العامة.

الدكتور عمار العلاونة / قائما بأعمال رئيس قسم إدارة الأعمال

الدكتور رائد الهنداوي / قائما بأعمال رئيس قسم العلوم المالية والمصرفية.

الدكتور أحمد الواكد / قائما بأعمال رئيس قسم الاقتصاد.

الدكتور صلاح الدين الشرمان / قائما بأعمال رئيس قسم المحاسبة.

الدكتور هديل الحداد / قائما بأعمال رئيس قسم التسويق.

الدكتور صالح بزي / القيام بأعمال مساعد العميد لشون الطلبة.

الدكتور محمد عبويني / القيام بأعمال مساعد العميد لشون الاعتماد وضمان الجودة.







كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية:

الأستاذ الدكتور مظهر طعامنة / نائبا للعميد للشؤون الأكاديمية.

الدكتور محمود مساعدة / قائما بأعمال رئيس قسم هندسة الحاسوب.

الدكتورة براء الخطاطبة / قائما بأعمال رئيس قسم هندسة العمارة.

الدكتور معاذ أبو قمر / قائما بأعمال رئيس قسم الهندسة المدنية.

الدكتور حسن الذيابات / قائما بأعمال رئيس قسم هندسة الاتصالات.

الدكتورة يسرى عبيدات / قائما بأعمال رئيس قسم هندسة الالكترونيات.

الدكتور أحمد مومني / قائما بأعمال رئيس قسم الهندسة الصناعية.

الدكتور محمد الزعبي / رئيسا لقسم الهندسة الميكانيكية.

الدكتور محمد المومني / قائما بأعمال رئيس قسم هندسة القوى الكهربائية

الأستاذ سامي مشاقبة / قائما بأعمال رئيس قسم هندسة النظم والمعلوماتية الطبية الحيوية

الدكتور عاتكة خضر / القيام بأعمال مساعد العميد لشؤون نشاط الطلاب والخريجين.







كلية القانون:



الأستاذ الدكتور علاء الدين الخصاونة / نائبا لعميد الكلية.



الأستاذ الدكتور نعيم العتوم / رئيسا لقسم القانون الخاص.

الدكتور واصف الزبون / قائما بأعمال رئيس قسم القانون العام.

الدكتور علاء دراوشة / قائما بأعمال مساعد العميد لشؤون الطلاب.







كلية الشريعة والدراسات الإسلامية:

الأستاذ الدكتور محمد المحمد / نائبا للعميد.

الأستاذ الدكتور عبد الرزاق رجب / رئيسا لقسم أصول الدين.

الدكتورة نيبال العتوم / قائما بأعمال رئيس قسم الفقه وأصوله.

الدكتور أمجد لطايفة / قائما بأعمال رئيس قسم الاقتصاد والمصارف الإسلامية.

الدكتورة تسنيم المهيدات / قائما بأعمال رئيس قسم الدراسات الإسلامية.

الأستاذ الدكتورة ميساء ملحم / مساعدا للعميد لشؤون الطلبة.

الدكتورة نهيل صالح / القيام بأعمال مساعد العميد لشؤون الاعتماد وضبط الجودة والتطوير.

الأستاذ مأمون الشمالي / القيام بأعمال مساعد العميد لشؤون المسجد.

الدكتور نذير الشرايري / مشرفا لبرنامج القرآن الكريم.







كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة:

الأستاذ الدكتور خالد الزيود / نائبا للعميد للدراسات العليا والشؤون الأكاديمية.

الأستاذ الدكتور نزار الويسي / نائبا للعميد للشؤون الطلابية والإدارية.

الأستاذ سعد بني هاني / القيام بأعمال مساعد العميد للتدريب العملي والأنشطة اللامنهجية.

الدكتور يزن حداد / قائما بأعمال رئيس قسم التربية البدنية.

الدكتور سمير قاسم / قائما بأعمال رئيس قسم علوم الرياضة.

الدكتورة غيد عبيدات / مساعد العميد لشؤون الجودة والاعتماد.







كلية الفنون الجميلة:

الأستاذ الدكتور عبد الله عبيدات / نائبا لعميد الكلية.

الدكتور عاصم عبيدات / قائما بأعمال رئيس قسم التصميم والفنون التطبيقية.

الدكتور عمر الشبول / القيام بأعمال مساعد العميد لشؤون الجودة والاعتماد.

الدكتور محمد موسى / قائما بأعمال رئيس قسم الفنون التشكيلية.

الدكتورة يارى النمري / قائما بأعمال رئيس قسم الموسيقى.

الدكتور عامر الغرايبة / قائما بأعمال رئيس قسم الفنون الرقمية.

الأستاذ محمد العفان / قائما بأعمال رئيس قسم الدراما.

الأستاذ عبد السلام حداد / قائما بأعمال رئيس قسم التربية الفنية.

الأستاذ خسروف تيف / القيام بأعمال مساعد العميد للشؤون الطلابية.







كلية الطب:

الدكتورة وداد الدولات / قائما بأعمال رئيس قسم الجراحة العامة والتخدير.

الدكتور خالد السوالمة / قائما بأعمال رئيس قسم علوم الأمراض الأساسية.

الدكتورة فاطمة المحاسنة / قائما بأعمال رئيس قسم العلوم الطبية الأساسية.

الدكتورة دينا قعدان / قائما بأعمال رئيس قسم طب الأطفال وطب الأسرة والنسائية والتوليد.

الدكتور علاء العمري / قائما بأعمال رئيس قسم الامراض الباطنية.

الدكتور محمد جراحة / القيام بأعمال مساعد العميد لشؤون التأمين الصحي واللجان الطبية.

الدكتور راشد شطناوي / القيام بأعمال مساعد العميد لشؤون التطوير والجودة والاعتماد.

الدكتورة هديل الهيلات / القيام بأعمال مساعد العميد لشؤون الطلبة والخريجين.

الدكتورة سماح رجوب / القيام بأعمال مساعد العميد لشؤون الامتحانات والتقييم.

الدكتورة سها البيتاوي / القيام بأعمال مساعد العميد للبحث العلمي وخدمة المجتمع.



كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب:



الأستاذ الدكتور عماد الشواقفة / نائبا للعميد.

الأستاذ الدكتور خالد نهار / نائبا للعميد.

الأستاذ الدكتور بلال عبد الغني / رئيسا لقسم علوم الحاسوب.

الدكتورة ايناس الخشاشنة / قائما بأعمال رئيس قسم نظم المعلومات.

الدكتور علاء الدين حمود / قائما بأعمال رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات.

الدكتور قصي الزعبي / القيام بأعمال مساعد العميد لشؤون الطلبة.







كلية التمريض:



الدكتور أنس عبابنة / قائما بأعمال رئيس قسم التمريض الأساسي.

الدكتور هيثم خطاطبة / قائما بأعمال رئيس قسم التمريض السريري.



كلية العلوم التربوية:

الأستاذ الدكتور هادي طوالبة / نائبا للعميد لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا.

الأستاذ الدكتورة منيره الشرمان / نائبا للعميد لشؤون الاعتماد وضمان الجودة.

الأستاذ علاء الدين عبيدات / رئيسا لقسم علم النفس الإرشادي والتربوي.

الأستاذ الدكتور يوسف عيادات / رئيسا لقسم المناهج وطرق التدريس.

الدكتورة رنا الصمادي / رئيسا لقسم الإدارة وأصول التربية.

الأستاذ الدكتور سليمان قزاقزة / مساعدا للعميد لوحدة التربية العملية.

الدكتور محمد العزام / القيام بأعمال مساعد العميد لشؤون الطلبة.



كلية السياحة والفنادق:



الأستاذ الدكتورة فخريه درابسة / نائبا لعميد الكلية



الدكتور عمر طه / قائما بأعمال رئيس قسم الإدارة الفندقية.

الدكتورة سوسن خريس / قائما بأعمال رئيس قسم السياحة والسفر.

الأستاذ فرات المحيسن / القيام بأعمال مساعد العميد لشؤون الطلبة والاتفاقيات.

الأستاذ زاهر خصاونة / القيام بأعمال مساعد العميد لشؤون الجودة والتدريب.







كلية الآثار والانثروبولوجيا:

الدكتور ماهر طربوش / قائما بأعمال رئيس قسم الآثار.

الدكتور حسين الصبابحة / قائما بأعمال رئيس قسم المصادر التراثية وإدارتها.

الدكتور علي خويلة قائما بأعمال رئيس قسم الانثروبولوجيا.

الدكتور حسين الصبابحة / أمينا لمتحف التراث الأردني.

الأستاذ ناصر غرايبة / القيام بأعمال مساعد العميد لشؤون ضبط الجودة.



عمادة البحث العلمي والدراسات العليا:

الدكتورة غيناء أبو ذياب / قائما بأعمال رئيس قسم نقل التكنولوجيا.





عمادة شؤون الطلبة: