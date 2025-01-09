"اليرموك" تعلن نتائج استطلاع حول مشاركة المرأة في الحياة السياسية والحزبية

الوكيل الإخباري- أجرى مركز الأميرة بسمة لدراسات المرأة الأردنية في جامعة اليرموك بالتعاون مع مؤسسة مسارات الأردنية للتنمية والتطوير استطلاعا حول مشاركة المرأة في الحياة السياسية والحزبية.

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وبحسب بيان للجامعة اليوم الخميس، هدف الاستطلاع الذي شمل عينة بواقع 1484 امرأة، إلى جمع المعلومات حول انخراط المرأة بشكل فعال في العمل السياسي وفهم دوافع وتجارب النساء اللواتي شاركن في العمليات السياسية ودورهن في المشهد السياسي الأردني، موضحة أن نتائج الاستطلاع ستسهم في تطوير استراتيجيات وبرامج تدعم تمكين المرأة سياسياً.



وأظهرت النتائج أن 41.6 بالمئة من المستجيبات شاركن في الأنشطة السياسية في السنوات الخمس الماضية، واكدت 16.7 أن الواجب الوطني هو دافعهن للمشاركة السياسية، في حين أعربت 36.1 بالمئة من المستجيبات عن شعورهن بأن الأحزاب السياسية الأردنية تشجعهن على المشاركة السياسية بشكل فعال ومتساو.