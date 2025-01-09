"اليرموك" تعلن نتائج استطلاع حول مشاركة المرأة في الحياة السياسية والحزبية

وبحسب بيان للجامعة اليوم الخميس، هدف الاستطلاع الذي شمل عينة بواقع 1484 امرأة، إلى جمع المعلومات حول انخراط المرأة بشكل فعال في العمل السياسي وفهم دوافع وتجارب النساء اللواتي شاركن في العمليات السياسية ودورهن في المشهد السياسي الأردني، موضحة أن نتائج الاستطلاع ستسهم في تطوير استراتيجيات وبرامج تدعم تمكين المرأة سياسياً.
وأظهرت النتائج أن 41.6 بالمئة من المستجيبات شاركن في الأنشطة السياسية في السنوات الخمس الماضية، واكدت 16.7 أن الواجب الوطني هو دافعهن للمشاركة السياسية، في حين أعربت 36.1 بالمئة من المستجيبات عن شعورهن بأن الأحزاب السياسية الأردنية تشجعهن على المشاركة السياسية بشكل فعال ومتساو.
كما كشفت النتائج أن 57.9 بالمئة يجدن أن تقديم الدعم لهن في جميع المجالات "التدريب القيادي وتطوير المهارات، الدعم المالي للحملات الانتخابية، الإصلاحات القانونية والسياسية، التوجيه من السياسيات ذوات الخبرة، الدعم الإعلامي لقضايا المرأة وزيادة مشاركة منظمات المجتمع المدني"، يساعدهن في التغلب على التحديات، بينما أشارت 12.4 بالمئة من المشاركات إلى حاجتهن لدعم بالتدريب القيادي وتطوير المهارات و 5.5 بالمئة يؤكدن حاجتهن لدعم يتعلق بالإصلاحات القانونية والسياسية.
-
أخبار متعلقة
-
رئيس الديوان الملكي يتفقد مشاريع مبادرات ملكية في محافظة العاصمة
-
مديرية الأمن العام تعلن تفاصيل استضافة بطولة العقبة الدولية الشاطئية لالتقاط الأوتاد
-
إعادة طرح عطاء لشراء كميات من الشعير
-
المتقاعدين العسكريين تعلن عن فتح باب التقدم للقروض الشخصية
-
الصفدي يبحث تعزيز التعاون بين الأردن والاتحاد الأوروبي
-
السفير الكويتي بالأردن يسلم "الأونروا" دعما ماليا
-
الضمان: 33 ألف و756 مشترك اختياري خلال العام الماضي
-
الحكومة تطرح مشروع زراعة بدون تربة