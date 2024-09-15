انخفاض مساحات الأبنية المرخصة بنسبة 12% خلال 7 أشهر

الوكيل الإخباري- بلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة في المملكة منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية تموز الماضي، نحو 4.62 مليون متر مربع، مقارنة مع 5.25 مليون متر مربع، لنفس الفترة من العام الماضي، بانخفاض نسبته 12 بالمئة.

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وبحسب التقرير الشهري لدائرة الإحصاءات العامة اليوم الأحد، بلغ إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة 12614 رخصة، مقارنة مع 13679 رخصة خلال نفس الفترة من عام 2023، بانخفاضٍ نسبته 7.8 بالمئة.



وعلى صعيد أغراض الترخيص، بلغـت المساحات المرخصة للأغراض السكنية 3.69 مليون متر مربع حتى نهاية تموز الماضي، مقارنة مع 4.43 مليون متر مربع خلال نفس الفترة من عام 2023، بانخفاض نسبته 16.7 بالمئة، والمساحات المرخصة للأغراض غير السكنية 934 ألف متر مربع ، مقارنة مع 823 ألف متر مربع خلال نفس الفترة من عام 2023، بارتفاع نسبته 13.5 بالمئة.



وفقا للتقرير، شكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية ما نسبته 79.8 بالمئة من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، و 20.2 بالمئة للأغراض غير السكنية.



وعلى مستوى الأقاليم، استحوذ إقليم الوسط على 67.4 بالمئة من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة في المملكة، بانخفاض نسبته 0.2 بالمئة، وبلغت حصة إقليم الشمال 23 بالمئة بانخفاض نسبته 4.6 بالمئة، وإقليم الجنوب ما نسبته 9.6 بالمئة، بارتفاع 11.7 بالمئة، مقارنة مع نفس الفترة من عام 2023.



أما بالنسبة لحصة الفرد من المساحات المرخصة للأغراض السكنية، سجلت محافظة البلقاء أعلى نسبة إذ بلغت 13.3 بالمئة، وبمساحة مقدارها 0.485 متر مربع لكل فرد في المحافظة، فيما سجلت محافظة المفرق أقل نسبة لحصة الفرد للمساحات السكنية الجديدة المرخصة، حيث بلغت 4.6 بالمئة، بمساحة مقدارها 0.166 متر مربع لكل فرد في المحافظة خلال فترة الأشهر السبعة الأولى من عام 2024.



وفيما يتعلق بالرخص الصادرة حسب نوع البناء، شكلت المساحات المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة ما نسبته 63.8 بالمئة، من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة عن الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، في حين شكلت المساحة المرخصة للأبنية القائمة ما نسبته 36.2 بالمئة.