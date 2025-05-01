الخميس 2025-05-01 08:47 م
 

عجلون: مجلس الخدمات يواصل تعزيز جهود الحفاظ على البيئة

عجلون
عجلون
 
الخميس، 01-05-2025 06:17 م

الوكيل الإخباري-    يواصل مجلس الخدمات المشتركة في محافظة عجلون تعزيز جهوده للحفاظ على البيئة خلال الأيام الثلاثة القادمة حيث تشهد المحافظة حركة سياحية نشطة.

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وأكد رئيس مجلس الخدمات المشتركة المهندس وليد الدرادكة في حديث لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن المجلس يواصل تنفيذ خططه التشغيلية وفق أعلى المعايير البيئية، مشددًا على أهمية التعاون بين المواطنين والمجلس للحفاظ على نظافة المحافظة.


وأشار إلى أن فرق الميدان تعمل على مدار الساعة في جميع المناطق من خلال تنظيف الشوارع والمرافق العامة، وإزالة النفايات لضمان استدامة الجمال البيئي في المحافظة.


وبين الدرادكة، أن يوم العمال يشكل مناسبة مهمة لاحتفاء المجلس بجهود العمال الميدانيين في الحفاظ على البيئة، مشيرًا إلى أن هذه الجهود هي نتاج عمل دؤوب ومستمر من قبل فرق المجلس التي تسعى دوماً لضمان بيئة صحية ومستدامة لجميع المواطنين والزوار.

 
gnews

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