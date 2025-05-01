مرصد أكيد: 82 إشاعة في نيسان أكثر من ثُلثيْها سياسية وأمنية

وقال المرصد في تقريره الشَّهري والذي أصدره اليوم الخميس، إنَّه طوّر منهجيّة كميّة ونوعيّة لرصد الإشاعات وفق تعريف الإشاعة بأنّها: "المعلومات أو الأخبار غير الصّحيحة أو غير الدّقيقة، المرتبطة بشأنٍ عامٍ أردني، أو بمصالحَ أردنيّة، والتي وصلت إلى أكثر من خمسة آلاف شخص تقريبًا، عبر وسائل الإعلام الرَّقميّ، سواء نُفِيَت رسميًا أو من الجهة ذات العلاقة أم لا".
وبين التقرير، أنَّ عدد الإشاعات التي جرى نفيها بلغ 12 إشاعة من أصل 82 إشاعة، مسجّلةً بذلك تراجعًا بمقدار 10 إشاعات، مقارنة بالإشاعات التي جرى نفيها خلال شهر آذار الماضي، والتي بلغت 22 إشاعة.
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