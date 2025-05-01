الخميس 2025-05-01 08:47 م
 

البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي يستعرض إنجازات قطاع جودة الحياة

لرؤية التحديث الاقتصادي
رؤية التحديث الاقتصادي
 
الخميس، 01-05-2025 06:53 م

الوكيل الإخباري-   استعرض تقرير الربع الأول للعام الحالي الخاص بالبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي ( 2023- 2025)، أبرز ما تم العمل عليه في قطاع جودة الحياة.

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وأشار التقرير الذي رصدته وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إلى أنه جرى تنفيذ برامج تدريبية للفنون في خمس محافظات (العقبة، عجلون، الكرك، مادبا)، بمشاركة 318 متدربًا وتوقيع مذكرة تفاهم لتوسيع الأنشطة الثقافية والفنية.


وبحسب التقرير، تم تنفيذ أكثر من 430 نشاطًا في مختلف محاور استراتيجية الشباب، شملت التعليم والتكنولوجيا، والمواطنة، والمشاركة والقيادة والريادة والتمكين الاقتصادي، وسيادة القانون والأمن المجتمعي، والصحة والنشاط البدني، بما يسهم في تفعيل مخرجات استراتيجية الشباب.

 
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