البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي يستعرض إنجازات قطاع جودة الحياة

الوكيل الإخباري- استعرض تقرير الربع الأول للعام الحالي الخاص بالبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي ( 2023- 2025)، أبرز ما تم العمل عليه في قطاع جودة الحياة.

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وأشار التقرير الذي رصدته وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إلى أنه جرى تنفيذ برامج تدريبية للفنون في خمس محافظات (العقبة، عجلون، الكرك، مادبا)، بمشاركة 318 متدربًا وتوقيع مذكرة تفاهم لتوسيع الأنشطة الثقافية والفنية.