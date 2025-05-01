البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي يستعرض إنجازات قطاع جودة الحياة

وأشار التقرير الذي رصدته وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إلى أنه جرى تنفيذ برامج تدريبية للفنون في خمس محافظات (العقبة، عجلون، الكرك، مادبا)، بمشاركة 318 متدربًا وتوقيع مذكرة تفاهم لتوسيع الأنشطة الثقافية والفنية.
وبحسب التقرير، تم تنفيذ أكثر من 430 نشاطًا في مختلف محاور استراتيجية الشباب، شملت التعليم والتكنولوجيا، والمواطنة، والمشاركة والقيادة والريادة والتمكين الاقتصادي، وسيادة القانون والأمن المجتمعي، والصحة والنشاط البدني، بما يسهم في تفعيل مخرجات استراتيجية الشباب.
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