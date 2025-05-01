تربية الوسطية تطلق المسابقة الإلكترونية لبرنامج التدخلات العلاجية

الوكيل الإخباري- أطلقت مديرية التربية والتعليم للواءي الطيبة والوسطية، فعاليات المسابقة الإلكترونية لبرنامج التدخلات العلاجية التي نظمتها مدرسة كفرعان الثانوية المختلطة على مستوى شبكتي قُميم وكفر أسد، ضمن فعاليات برنامج التدخلات العلاجية، التي تعد الأولى من نوعها على مستوى الشبكات.

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