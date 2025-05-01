الخميس 2025-05-01 08:47 م
 

تربية الوسطية تطلق المسابقة الإلكترونية لبرنامج التدخلات العلاجية

مبنى وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
 
الخميس، 01-05-2025 06:03 م

الوكيل الإخباري-    أطلقت مديرية التربية والتعليم للواءي الطيبة والوسطية، فعاليات المسابقة الإلكترونية لبرنامج التدخلات العلاجية التي نظمتها مدرسة كفرعان الثانوية المختلطة على مستوى شبكتي قُميم وكفر أسد، ضمن فعاليات برنامج التدخلات العلاجية، التي تعد الأولى من نوعها على مستوى الشبكات.

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وجاء تنظيم هذه المسابقة بالتعاون مع منسقات البرنامج، بهدف تجويد مخرجات العملية التعليمية ودعم الطلبة أكاديمياً في مادتي اللغة العربية والرياضيات بوسائل حديثة قائمة على التفاعل والتشويق.

 
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