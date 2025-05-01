تربية الوسطية تطلق المسابقة الإلكترونية لبرنامج التدخلات العلاجية

وجاء تنظيم هذه المسابقة بالتعاون مع منسقات البرنامج، بهدف تجويد مخرجات العملية التعليمية ودعم الطلبة أكاديمياً في مادتي اللغة العربية والرياضيات بوسائل حديثة قائمة على التفاعل والتشويق.
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