انطلاق الدورة السابعة والثلاثين لمهرجان الفيلم الأوروبي

الوكيل الإخباري- تحت رعاية سمو الأميرة ريم علي، عضو مجلس مفوضية الهيئة الملكية الأردنية للأفلام، انطلقت ليلة أمس الجمعة في مقر الهيئة الملكية الأردنية للأفلام، فعاليات الدورة السابعة والثلاثين من مهرجان الفيلم الأوروبي (EUFF).

ووفق بيان للهيئة اليوم السبت، فإن المهرجان، الذي تنظمه الهيئة بالشراكة مع بعثة الاتحاد الأوروبي إلى الأردن وتجمع المعاهد الوطنية للثقافة التابعة للاتحاد الأوروبي (EUNIC) – فرع الأردن، يؤكد أهمية قوة الثقافة والسينما كوسيلة للحوار والتبادل.