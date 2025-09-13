الأحد 2025-09-14 12:41 ص
 

انطلاق الدورة السابعة والثلاثين لمهرجان الفيلم الأوروبي

انطلاق الدورة السابعة والثلاثين لمهرجان الفيلم الأوروبي
انطلاق الدورة السابعة والثلاثين لمهرجان الفيلم الأوروبي
 
السبت، 13-09-2025 10:21 م

الوكيل الإخباري-  تحت رعاية سمو الأميرة ريم علي، عضو مجلس مفوضية الهيئة الملكية الأردنية للأفلام، انطلقت ليلة أمس الجمعة في مقر الهيئة الملكية الأردنية للأفلام، فعاليات الدورة السابعة والثلاثين من مهرجان الفيلم الأوروبي (EUFF).

اضافة اعلان


ووفق بيان للهيئة اليوم السبت، فإن المهرجان، الذي تنظمه الهيئة بالشراكة مع بعثة الاتحاد الأوروبي إلى الأردن وتجمع المعاهد الوطنية للثقافة التابعة للاتحاد الأوروبي (EUNIC) – فرع الأردن، يؤكد أهمية قوة الثقافة والسينما كوسيلة للحوار والتبادل.


وتتضمن دورة هذا العام 22 فيلما منوعا: دراما وكوميديا وأفلام إثارة ووثائقيات وأفلام رسوم متحركة، من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى المملكة المتحدة وسويسرا وأوكرانيا، بالإضافة إلى الفيلم الأردني المميز "إن شاء الله ولد".

 
 
gnews

أحدث الأخبار

علم الاردن

أخبار محلية الأردن يشارك في أعمال قمة عربية إسلامية طارئة بقطر لبحث العدوان الإسرائيلي

النائب الكابتن زهير محمد الخشمان

شؤون برلمانية زهير الخشمان خلال عامه الأول تحت القبة نموذج للنائب الذي يثبت بالفعل أن صوت الشعب حاضر وأن الرقابة والتشريع أمانة

السودان تصدر نشرة تحذيرية مبكرة

عربي ودولي لا مياه شرب نظيفة في السودان وتزايد إصابات الكوليرا

العاصمة عمان

الطقس تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد

أحد الأبراج السكنية في مدينة غزة

فلسطين 12,500 طفل بقطاع غزة بحاجة لعلاج طبي بسبب سوء التغذية الحاد وغياب العلاج

انطلاق الدورة السابعة والثلاثين لمهرجان الفيلم الأوروبي

أخبار محلية انطلاق الدورة السابعة والثلاثين لمهرجان الفيلم الأوروبي

وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو

عربي ودولي وزير الخارجية الأميركي: لسنا سعداء بهجوم إسرائيل على قطر لكن دعمنا لها مستمر

جمعية العون تدعو للتعامل مع الزهايمر بخطة وطنية

أخبار محلية جمعية العون تدعو للتعامل مع الزهايمر بخطة وطنية



 
 





الأكثر مشاهدة