انطلاق الدورة السابعة والثلاثين لمهرجان الفيلم الأوروبي

ووفق بيان للهيئة اليوم السبت، فإن المهرجان، الذي تنظمه الهيئة بالشراكة مع بعثة الاتحاد الأوروبي إلى الأردن وتجمع المعاهد الوطنية للثقافة التابعة للاتحاد الأوروبي (EUNIC) – فرع الأردن، يؤكد أهمية قوة الثقافة والسينما كوسيلة للحوار والتبادل.
وتتضمن دورة هذا العام 22 فيلما منوعا: دراما وكوميديا وأفلام إثارة ووثائقيات وأفلام رسوم متحركة، من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى المملكة المتحدة وسويسرا وأوكرانيا، بالإضافة إلى الفيلم الأردني المميز "إن شاء الله ولد".
