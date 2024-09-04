انطلاق المؤتمر الدولي 16 لأمراض وجراحة النسائية والتوليد

الوكيل الإخباري- انطلقت اليوم الأربعاء فعاليات المؤتمر الدولي 16 لجمعية اختصاصيي الأمراض والجراحة النسائية والتوليد الأردنية، والذي يُعقد على مدى 3 أيام بالتعاون مع جمعية الهيئة الأردنية البريطانية لأطباء النسائية والولادة وجمعية الكلية الملكية البريطانية لأطباء التوليد والأمراض النسائية فرع الأردن.

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وأكدت رئيسة الجمعية ورئيسة المؤتمر الدكتورة عبير عناب خلال الافتتاح إن اختصاص النسائية والتوليد وفروعه شهدت ثورة كبيرة في العقود الماضية، ما انعكس إيجابا على دقة التشخيص ومتابعة صحة المرأة والطفل، مشددة على أهمية التركيز على الاختصاصات الفرعية التي تحدث فرقا في الخدمات المقدمة للمرضى.



وأعربت عن فخرها بما حققه الأردن من إنجازات في القطاع الصحي، واستضافته للمؤتمرات الطبية، وتعاملاته مع الجهات الدولية ذات السمعة العالمية الطيبة، مؤكدة أن هذا المؤتمر هو ثمرة التعاون والتنسيق مع وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية والجامعات والقطاع الخاص.



وأشارت عناب إلى أن المؤتمر يهدف إلى مواكبة كل ما هو جديد في اختصاص النسائية والتوليد بمشاركة مجموعة متميزة من المحاضرين العرب والأجانب، ما يدل على أن الأردن هو عنوان لنهضة علمية مستمرة، لافتة إلى التحديات التي تواجه المرأة والطفل في قطاع غزة نتيجة الجرائم المستمرة.



من جهته، رحب رئيس جمعية الكلية الملكية البريطانية لأطباء التوليد والجراحة النسائية فرع الأردن الدكتور مازن الزبدة، بالمشاركين، مؤكدا أهمية التعاون العلمي القائم بين الطرفين.



وأوضح رئيس جمعية الهيئة الأردنية البريطانية لأطباء النسائية والتوليد الدكتور ماهر معايطة، أن المؤتمر سيشهد مناقشة مواضيع علمية بمشاركة أكثر من 400 طبيب متخصص ومقيم في نسائية وتوليد.



بدوره، أكد رئيس اللجنة العلمية الدكتور عامر الغرايبة أن المؤتمر سيتناول 70 ورقة علمية تتعلق بصحة المرأة والجنين، بمشاركة 28 محاضرا من دول مختلفة مثل بريطانيا وإيطاليا وأميركا وبلجيكا وتركيا وفرنسا وروسيا ودول عربية شقيقة، بالإضافة لأطباء من داخل المملكة، حيث سيستعرضون أحدث ما توصلت إليه البحوث الطبية في هذا المجال.



كما يتضمن المؤتمر 5 ورش عمل حول المنظار الجراحي النسائي، والسونار المهبلي، وورشة خاصة بالقابلات القانونيات، وورشة عمل عن مراقبة قلب الجنين أثناء الولادة، وأخرى عن الجراحات النسائية التجميلية.