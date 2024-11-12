انطلاق فعاليات مؤتمر الهندسة المدنية الأردني الدولي التاسع

الوكيل الإخباري- انطلقت، اليوم الثلاثاء، فعاليات مؤتمر الهندسة المدنية الأردني الدولي التاسع الذي نظمته شعبة الهندسة المدنية في نقابة المهندسين الاردنيين، بمشاركة أردنية ودولية واسعة.

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وأكد أمين عام وزارة الأشغال العامة والإسكان الدكتور جمال قطيشات، أهمية المؤتمر كمنصة للتواصل بين المهندسين، حيث يناقش التحديات التي تواجههم ويعزز التعاون بين القطاعات الهندسية المختلفة.