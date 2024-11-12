 
الثلاثاء 2024-11-12 05:28 م
 

انطلاق فعاليات مؤتمر الهندسة المدنية الأردني الدولي التاسع

شعار نقابة المهندسين الأردنيين
نقابة المهندسين
الثلاثاء، 12-11-2024 04:07 م

الوكيل الإخباري-   انطلقت، اليوم الثلاثاء، فعاليات مؤتمر الهندسة المدنية الأردني الدولي التاسع الذي نظمته شعبة الهندسة المدنية في نقابة المهندسين الاردنيين، بمشاركة أردنية ودولية واسعة.

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وأكد أمين عام وزارة الأشغال العامة والإسكان الدكتور جمال قطيشات، أهمية المؤتمر كمنصة للتواصل بين المهندسين، حيث يناقش التحديات التي تواجههم ويعزز التعاون بين القطاعات الهندسية المختلفة.


وأضاف القطيشات خلال رعايته المؤتمر مندوبا عن وزير الأشغال العامة والإسكان، أن المؤتمر يتيح فرصة لتبادل الخبرات وتطوير المهندسين في مجالاتهم، ما يساعدهم على الاطلاع على أحدث التطورات في الهندسة المدنية والمواد المستدامة.

 
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أخبار محلية انطلاق فعاليات مؤتمر الهندسة المدنية الأردني الدولي التاسع



 


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