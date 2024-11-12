انطلاق فعاليات مؤتمر الهندسة المدنية الأردني الدولي التاسع

وأكد أمين عام وزارة الأشغال العامة والإسكان الدكتور جمال قطيشات، أهمية المؤتمر كمنصة للتواصل بين المهندسين، حيث يناقش التحديات التي تواجههم ويعزز التعاون بين القطاعات الهندسية المختلفة.
وأضاف القطيشات خلال رعايته المؤتمر مندوبا عن وزير الأشغال العامة والإسكان، أن المؤتمر يتيح فرصة لتبادل الخبرات وتطوير المهندسين في مجالاتهم، ما يساعدهم على الاطلاع على أحدث التطورات في الهندسة المدنية والمواد المستدامة.
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