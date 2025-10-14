الثلاثاء 2025-10-14 07:44 م
 

انطلاق فعاليات "محاكاة الأعمال الصغيرة" في قضاء بيرين

أرشيفية
 
الثلاثاء، 14-10-2025 06:04 م

الوكيل الإخباري- انطلقت في قضاء بيرين، اليوم الثلاثاء، أولى فعاليات "محاكاة الأعمال الصغيرة" ضمن البرنامج الوطني للتشغيل الذاتي "إنهض".

ويهدف البرنامج، الذي انطلق بحضور مديرة وحدة تنمية المجتمع المحلي وتمكين المرأة المهندسة مجد الخلايلة، إلى تعزيز نهج التشغيل الذاتي عوضا عن التوظيف، وتمكين الشباب من إقامة مشاريع تنموية تحقق لهم مصدر دخل دائم وتوفر فرص عمل.


ويعد هذا التدريب، الذي ينفذه مركز تطوير الأعمال (BDC)، على مدار 3 أيام، أحد محاور البرنامج الوطني للتشغيل الذاتي "إنهض" المنفذ بدعم من يونيسف الأردن، حيث تم تخصيص مسار لرفع الوعي للفئة العمرية من 15 إلى 18 عاما.


ويقوم البرنامج على تقديم سلسلة خدمات متكاملة فنيا وماليا لتمكين الشباب من إقامة وامتلاك مشاريع تنموية صغيرة ومتوسطة، بهدف بناء قدرات الشباب الأردني، وترتكز الورشة على أنشطة تفاعلية، حيث سيتم تسليم الطلاب شهادات مشاركة، كما يتضمن التدريب توفير بدل مواصلات.


يشار إلى أن البرنامج الوطني "إنهض" ينفذ بالشراكة مع البنك المركزي والبنوك التجارية والإسلامية وجمعية البنوك في الأردن ووزارة التخطيط وبلدية بيرين ومدرسة بيرين الثانوية للبنين ومدرسة بيرين الثانوية المختلطة.

 
 
