انطلاق فعاليات ملتقى الأعمال الأردني - السعودي اليوم

تنطلق يوم الأربعاء فعاليات ملتقى الأعمال الأردني - السعودي، الذي تنظمه غرفة تجارة الأردن بالتعاون مع اتحاد الغرف السعودية، بمشاركة واسعة من مختلف القطاعات الاقتصادية في البلدين.





ويُعقد الملتقى في العاصمة عمّان لمدة يوم واحد، ويهدف إلى استكشاف الفرص الاستثمارية، وبحث إمكانية تنفيذ مشاريع مشتركة تخدم المصالح الاقتصادية، وتعزيز التعاون الثنائي التجاري، وتطوير الشراكات في قطاعات الطاقة، السياحة، تكنولوجيا المعلومات، الأمن الغذائي، والخدمات اللوجستية.



يتخلل الملتقى عقد لقاءات اقتصادية وثنائية بين أصحاب الأعمال من الجانبين، إلى جانب تعزيز التكامل بين الغرف التجارية، وتبادل الخبرات لتطوير بيئة الأعمال وتحسين تنافسية القطاع الخاص.



ويشارك في الملتقى وفدٌ سعودي كبير ورفيع المستوى، برئاسة رئيس اتحاد الغرف التجارية السعودية حسن بن معجب الحويزي، ويضم نخبة من أصحاب الأعمال والمستثمرين، بالإضافة إلى ممثلين عن عددٍ من الوزارات والهيئات الحكومية السعودية، تشمل وزارات: الاقتصاد، الصناعة، الاستثمار، والهيئة العامة للتجارة.



ووفق بيانٍ صادر عن غرفة تجارة الأردن، يشهد الملتقى حضورًا لممثلين عن جهات وشركات أردنية وسعودية تنشط في قطاعات متعددة، أبرزها: الاستثمار، التجارة، الصناعة، السياحة، التعليم، الصحة، الزراعة، تكنولوجيا المعلومات، الأمن السيبراني، الخدمات اللوجستية، البنية التحتية، المقاولات، التسويق، الخدمات المالية والقانونية، والاقتصاد الأخضر.



من جهته، أكد رئيس غرفة تجارة الأردن العين خليل الحاج توفيق، أن الملتقى يُمثّل محطة مفصلية لبناء رؤية اقتصادية مشتركة بين الأردن والسعودية، تقوم على التكامل الاقتصادي بدلًا من التنافس، بما يعزز فرص النمو المشترك.



وأشار إلى أن السعودية تُعد شريكًا استراتيجيًا للأردن، وتربط البلدين علاقات متميزة ومتجذّرة على المستويات السياسية والاقتصادية، داعيًا إلى البناء على هذه العلاقات لتأسيس مرحلة جديدة من التعاون المثمر.



وأعرب الحاج توفيق عن أمله بأن يُشكّل الملتقى نقطة انطلاق جديدة لمرحلة واعدة من التعاون الأردني - السعودي، مدفوعة بالرغبة المشتركة في تطوير العلاقات بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين ويُعزز من مكانتهما الاقتصادية إقليميًا.



ويُعقد على هامش الملتقى اجتماع مجلس الأعمال الأردني - السعودي المشترك، بمشاركة نخبة من رجال الأعمال والمستثمرين من كلا البلدين، بهدف تعزيز الشراكة الاقتصادية وتوسيع مجالات التعاون التجاري والاستثماري.