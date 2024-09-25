انطلاق فعاليات مهرجان السمح الثاني في منطقة الجفر

الوكيل الإخباري- بحضور سمو الأميرة بسمة بنت علي، رئيس مجلس أمناء الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الأردنية، انطلقت اليوم الأربعاء، فعاليات مهرجان السمح الثاني في البادية الجنوبية/ قضاء الجفر.

وقالت سمو الأميرة بسمة في كلمة لها، إن اهتمام عدد من الدول بدور النباتات البرية والطبية في الغذاء والدواء، ازداد نتيجة لاتجاه العالم نحو أسلوب حياة صحي معتمد على المنتجات الطبيعية، لتحسين الصحة العامة وتحقيق الأمن الغذائي، مؤكدة أن عددا من الدول بدأت بتحويل بعض النباتات البرية إلى منتجات تجارية وتسويقها كمكمل غذائي أو منتجات تجميلية أو في صناعة الأدوية.

اضافة اعلان