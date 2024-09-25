انطلاق فعاليات مهرجان السمح الثاني في منطقة الجفر

وقالت سمو الأميرة بسمة في كلمة لها، إن اهتمام عدد من الدول بدور النباتات البرية والطبية في الغذاء والدواء، ازداد نتيجة لاتجاه العالم نحو أسلوب حياة صحي معتمد على المنتجات الطبيعية، لتحسين الصحة العامة وتحقيق الأمن الغذائي، مؤكدة أن عددا من الدول بدأت بتحويل بعض النباتات البرية إلى منتجات تجارية وتسويقها كمكمل غذائي أو منتجات تجميلية أو في صناعة الأدوية.
وأشارت سموها إلى أن"نبات السمح ارتبط بشكل وثيق في ثقافة البادية، وهنا يبرز دور المعرفة التقليدية وأهمية المحافظة عليها وتوثيقها للحفاظ على دور وحقوق المجتمعات ومؤسسات البحث العلمي والقطاع الخاص".
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