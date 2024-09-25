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انطلاق فعاليات مهرجان السمح الثاني في منطقة الجفر

انطلاق فعاليات مهرجان السمح الثاني
انطلاق فعاليات مهرجان السمح الثاني
الأربعاء، 25-09-2024 06:44 م

الوكيل الإخباري-   بحضور سمو الأميرة بسمة بنت علي، رئيس مجلس أمناء الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الأردنية، انطلقت اليوم الأربعاء، فعاليات مهرجان السمح الثاني في البادية الجنوبية/ قضاء الجفر.
وقالت سمو الأميرة بسمة في كلمة لها، إن اهتمام عدد من الدول بدور النباتات البرية والطبية في الغذاء والدواء، ازداد نتيجة لاتجاه العالم نحو أسلوب حياة صحي معتمد على المنتجات الطبيعية، لتحسين الصحة العامة وتحقيق الأمن الغذائي، مؤكدة أن عددا من الدول بدأت بتحويل بعض النباتات البرية إلى منتجات تجارية وتسويقها كمكمل غذائي أو منتجات تجميلية أو في صناعة الأدوية.

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وأشارت سموها إلى أن"نبات السمح ارتبط بشكل وثيق في ثقافة البادية، وهنا يبرز دور المعرفة التقليدية وأهمية المحافظة عليها وتوثيقها للحفاظ على دور وحقوق المجتمعات ومؤسسات البحث العلمي والقطاع الخاص".

 
gnews

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