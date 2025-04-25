باحثون أردنيون يشاركون في المؤتمر العلمي التاسع لكلية الإعلام في الجامعة العراقية

الوكيل الإخباري- شارك نخبة من الأكاديميين الأردنيين في فعاليات المؤتمر العلمي التاسع (الدولي الثالث) لكلية الإعلام في الجامعة العراقية، والذي أقيم مؤخرا بالعاصمة بغداد تحت شعار: "الذكاء الاصطناعي في الإعلام: آفاق الابتكار وتحديات الحوار الثقافي".

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وقدم الباحثون الأردنيون مجموعة من البحوث العلمية الإعلامية، تناولت قضايا محورية تتعلق بتطبيقات الذكاء الاصطناعي في الإعلام، شملت مجالات العلاقات العامة، الإعلام الرقمي، التعليم، القيم المجتمعية، الترجمة، والأمن السيبراني.



وشهد المؤتمر حضورا عربيا واسعا بمشاركة 24 باحثا من دول عدة، منها لبنان، مصر، السودان، وليبيا، إلى جانب عدد كبير من الباحثين العراقيين.