 
السبت 2025-03-15 01:57 م
 




            

        








    

        

        

            بالفيديو .. تفاصيل جديدة يكشفها والد الشاب الكركي الذي توفي بحادثة دهس وعفوهم عن المتسببة
        

    

    
    

        



    

            

            
                
                
                
                
                جانب من الجاهة وعطوة الاعتراف بحادث دهس الشاب عودة الله العساسفة
            
                

                    جانب من الجاهة وعطوة الاعتراف بحادث دهس الشاب عودة الله العساسفة
                

        






    




 






    
 






        
            
        
    
        السبت، 15-03-2025
    
    
        01:12 م
    






    

    
الوكيل الإخباري-
                                                  كشف والد الشاب المتوفى بحادث دهس في محافظة الكرك، عن تفاصيل جديدة حول الحادثة، وأوضح أنه كان يستعد لتزويجه بشهر ايار القادم  ولكن قدر الله وما شاء فعل.اضافة اعلان


وقال والد الشاب أن الحادثة كانت غير مقصودة من المتسببة، وأن السائقة لم تكن تنوي التسبب بالأذى، مما دفع أعمام الفقيد إلى الإصرار على الذهاب الى المركز الامني وإخراجها برغم ظرفهم الصعب تقديرًا للجانب الإنساني للحادث. ليس هذا فحسب، بل حرصت العائلة على أن تفطر المتسببة في الحادث مع أطفالها وقت المغرب، في موقف يعكس أسمى معاني التسامح والعفو.

 

هذه الحادثة المؤثرة لاقت تفاعلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث أشاد كثيرون بشهامة وكرم العائلة الكركية التي اختارت الصفح في لحظة صعبة، مؤكدين أن هذا الموقف يمثل أعلى قيم التسامح الأردني الأصيل.
                                                









    

        
    

    

        
















    


    

    

        





    

    

        




 






 


 






    

    

    

    

    

        


 










 



    








    
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                                جانب من الجاهة وعطوة الاعتراف بحادث دهس الشاب عودة الله العساسفة
                            
                    
                    

                        
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                            بالفيديو .. تفاصيل جديدة يكشفها والد الشاب الكركي الذي توفي بحادثة دهس وعفوهم عن المتسببة
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                غ5
                            
                    
                    

                        
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