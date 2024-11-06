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بحث التعاون بين أمانة عمان والسفارة البولندية

أمانة عمان الكبرى
امانة عمان الكبرى
الأربعاء، 06-11-2024 04:33 م

الوكيل الإخباري-    بحث أمين عمان الكبرى الدكتور يوسف الشواربة، خلال لقائه اليوم الأربعاء، سفير جمهورية بولندا لدى المملكة، لوكجان كاربينسكي، العلاقات الثنائية بين مدينتي عمان ووارسو، وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات.

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واستعرض الشواربة خلال اللقاء خطط الأمانة ومشاريعها التي من شأنها الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمدينة عمان ومواطنيها، مشيدا بالعلاقات الودية بين البلدين، وأهمية تعزيزها في المجالات كافة.

 
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