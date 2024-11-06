بحث التعاون بين أمانة عمان والسفارة البولندية

واستعرض الشواربة خلال اللقاء خطط الأمانة ومشاريعها التي من شأنها الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمدينة عمان ومواطنيها، مشيدا بالعلاقات الودية بين البلدين، وأهمية تعزيزها في المجالات كافة.
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