الثلاثاء 2025-09-30 10:14 م
 

بحث التعاون بين "البحوث الزراعية" و"إيكاردا"

جانب من اللقاء
 
الثلاثاء، 30-09-2025 10:01 م

الوكيل الإخباري- بحث مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية، الدكتور إبراهيم الرواشدة، مع مدير عام المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (إيكاردا)، المهندس علي أبو السبُع، اليوم الثلاثاء، آفاق التعاون في مجالات البحث التطبيقي، ولا سيما تطوير بنك البذور الوطني.

وأكد الرواشدة أنّ التعاون بين المركز الوطني و"إيكاردا" ممتد منذ تأسيس المركز، مشيراً إلى الجهود المشتركة في الحصاد المائي، والتكيف مع التغير المناخي، والحفاظ على الموروث النباتي.

 

ودعا إلى الارتقاء بهذا التعاون عبر إطلاق برامج وطنية طويلة الأمد في التحسين الوراثي، واستكمال تجهيز مختبرات بنك البذور، وبناء قدرات الباحثين الأردنيين، إضافة إلى إدماج الذكاء الاصطناعي والتقنيات الزراعية الحديثة في المشاريع البحثية، بما يسهم في رفع كفاءة استغلال الأراضي وتعزيز الأمن الغذائي من خلال حلول مبتكرة كتحلية المياه المالحة والمكننة الزراعية.


من جانبه، استعرض أبو السبُع أبرز مشاريع "إيكاردا" في مجالات إيجاد بدائل غذائية مستدامة ذات قيمة عالية، مثل الشعير والبطاطا والأرز والكينوا، باعتبارها مصادر واعدة لتلبية احتياجات الأمن الغذائي وتوفير بدائل لإنتاج الخبز.


كما أشار إلى أهمية تبادل المعرفة بين الدول وبناء القدرات البحثية بما يعزز الابتكار الزراعي في المنطقة.


وأثنى أبو السبُع على التجهيزات المتطورة والبنية التحتية المتقدمة في بنك البذور الوطني، مؤكداً دور البنك المحوري في صون الموارد الوراثية وضمان استخدامها المستدام للأجيال القادمة.

 
 
