بحث التعاون بين "البحوث الزراعية" و"إيكاردا"

وأكد الرواشدة أنّ التعاون بين المركز الوطني و"إيكاردا" ممتد منذ تأسيس المركز، مشيراً إلى الجهود المشتركة في الحصاد الم
من جانبه، استعرض أبو السبُع أبرز مشاريع "إيكاردا" في مجالات إيجاد بدائل غذائية مستدامة ذات قيمة عالية، مثل الشعير والبطاطا والأرز والكينوا، باعتبارها مصادر واعدة لتلبية احتياجات الأمن الغذائي وتوفير بدائل لإنتاج الخبز.
كما أشار إلى أهمية تبادل المعرفة بين الدول وبناء القدرات البحثية بما يعزز الابتكار الزراعي في المنطقة.
وأثنى أبو السبُع على التجهيزات المتطورة والبنية التحتية المتقدمة في بنك البذور الوطني، مؤكداً دور البنك المحوري في صون الموارد الوراثية وضمان استخدامها المستدام للأجيال القادمة.
