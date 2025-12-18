بحث التعاون بين البلقاء التطبيقية والكهرباء الأردنية

الوكيل الإخباري- بحث رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور احمد فخري العجلوني، مع مدير عام شركة الكهرباء الأردنية المهندس حسن عبدالله، سبل التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي، ومعالجة البيانات، وتكنولوجيا الطاقة الكهربائية، بما يعزز التكامل بين القطاع الأكاديمي والقطاع الصناعي.

