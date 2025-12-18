الخميس 2025-12-18 12:14 م

بحث التعاون بين البلقاء التطبيقية والكهرباء الأردنية

جامعة البلقاء التطبيقية
جامعة البلقاء التطبيقية
الخميس، 18-12-2025 10:43 ص

الوكيل الإخباري-    بحث رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور احمد فخري العجلوني، مع مدير عام شركة الكهرباء الأردنية المهندس حسن عبدالله، سبل التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي، ومعالجة البيانات، وتكنولوجيا الطاقة الكهربائية، بما يعزز التكامل بين القطاع الأكاديمي والقطاع الصناعي.

كما بحث الجانبان آفاق التعاون المشترك وتطوير البرامج الأكاديمية المرتبطة بالتكنولوجيا المتقدمة، لا سيما تخصصات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، ومواءمتها مع المتطلبات المتسارعة لسوق العمل في الأردن.

 
 


