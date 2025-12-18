الخميس 2025-12-18 03:01 م

كيفانش تاتليتوغ يستعد للعودة إلى الدراما بأعمال جديدة

كيفانش تاتليتوغ
الوكيل الإخباري-   أعلن النجم التركي كيفانش تاتليتوغ استعداده للعودة قريباً إلى الشاشات بعد فترة من الغياب، من خلال مشروعات درامية جديدة.

وكشف تاتليتوغ، عقب لقائه بالمنتج كرم شاتاي، أنه يعمل على خطط فنية مقبلة، مطمئناً جمهوره بقوله إن العودة ستكون قريباً، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.


ومن المتوقع أن تشمل عودته بطولة مسلسل رقمي وآخر درامي تقليدي، من إنتاج شركة «Ay Yapım»، في خطوة تؤكد استمرار الرهان على شعبيته الواسعة.


ويأتي هذا الإعلان بعد أسابيع صعبة مرّ بها تاتليتوغ إثر وفاة صديقه المقرب رجل الأعمال التركي خالد يوكاي غرقاً.

 

