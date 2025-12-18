الانقلاب الشتوي الأحد المقبل

وأوضح أن الشمس ستكون في هذا اليوم عمودية تمامًا على مدار الجدي الذي يقع جنوب خط الاستواء الفلكي بمقدار 23.5 درجة، وهو أقصى انخفاض تصله جنوب خط الاستواء خلال العام، ومن هذا اليوم يبدأ فصل الشتاء فلكيًا في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، بينما يسود الصيف في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية، والذي يستمر 90 يومًا وتبدأ أربعينية الشتاء.
ووفقًا لمجاهد، تشرق الشمس يوم الانقلاب الشتوي في عمّان عند 7:33 صباحًا من أقصى الزاوية الجنوبية الشرقية ومقدارها 117 درجة و38 دقيقة و53 ثانية، ثم تغيب في أقصى الزاوية الجنوبية الغربية ومقدارها 242 درجة عند 5:36 مساءً، وبذلك يكون طول الليل 13 ساعة و57 دقيقة وهو أطول ليل خلال السنة، بينما يكون طول النهار 10 ساعات و3 دقائق فقط وهو أقصر نهار خلال العام.
وتبدأ بالتزامن مع يوم الانقلاب الشتوي أربعينية الشتاء، وهي أبرد أيام السنة وتستمر 40 يومًا، حيث تنتهي في الأول من شباط من كل عام، وتتميز بظهور البرد الشديد والانجماد والصقيع، خاصة إذا هبت على المنطقة رياح شرقية، حيث تكون الرياح باردة جدًا وجافة.
وأضاف مجاهد في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن العرب كانت تحدد موعد الانقلاب الشتوي وبداية أربعينية الشتاء من خلال طالع القلب، الذي يحين موعده في 20 من كانون الأول من كل عام، ويستمر 13 يومًا، حيث كانت العرب تعرف من خلال طلوع منزلة العقرب أننا نمر في أبرد أيام السنة، وقلب العقرب هو نجم أحمر عملاق يُشاهد في كوكبة العقرب خلال الصيف منخفضًا كثيرًا نحو السماء الجنوبية، لذلك اعتبرت العرب نجم القلب من النجوم اليمانية، أي جهة اليمن كناية عن السماء الجنوبية.
ويسمي العرب نجم قلب العقرب باسم آخر وهو الأحيمر، وكانوا يعرفون أنه بطالع القلب تشتد البرودة في الجو نتيجة لهبوب الرياح الباردة، خاصة إذا كانت شرقية حيث تكون جافة وباردة جدًا، كما يظهر الضباب والمطر بشكل أكثر من الأيام الأخرى، ويزرع الفلاحون في هذه الفترة الخضراوات التي تنتج مرتين في العام الواحد ولا تحتاج إلى ماء كثير نتيجة الصقيع، كما يعمل الفلاحون خلالها على إشعال النيران حول المزارع لرفع الحرارة المتدنية وإبعاد الخطر عن المزروعات، ومن هذه المزروعات التي تكون من فصيلة العشبيات مثل البقدونس، والكزبرة، والبابونج، والخبيز، والميرمية، والحلبة، والعصفر (الكركم)، والزعتر، وقصب السكر، والجزر، والفول، والعدس.
