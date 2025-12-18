هل إعادة تسخين الأرز يعرّضك للتسمم؟

الوكيل الإخباري- يحذر خبراء من مخاطر صحية قد تنتج عن سوء تخزين أو إعادة تسخين الأرز المطبوخ، رغم مظهره ورائحته الجيدين. وأكدت الدكتورة إيمي شاه أن ترك الأرز في درجة حرارة الغرفة لفترات طويلة يهيئ بيئة مناسبة لتكاثر البكتيريا، ما قد يؤدي إلى التسمم الغذائي والتهابات الأمعاء.

وأشارت إلى أن تبريد الأرز بعد الطهي قد يكون مفيداً لتحسين صحة الأمعاء وتنظيم سكر الدم، لكن الخطأ الأكبر هو تركه مكشوفاً طوال اليوم.



نصائح لتجنب المخاطر:

تبريد الأرز سريعاً بعد الطهي

حفظه في وعاء محكم داخل الثلاجة

عدم إعادة تسخينه أكثر من مرة



وشددت شاه على أن الالتزام بهذه الخطوات البسيطة يضمن تناول الأرز بأمان.