هل إعادة تسخين الأرز يعرّضك للتسمم؟

وأشارت إلى أن تبريد الأرز بعد الطهي قد يكون مفيداً لتحسين صحة الأمعاء وتنظيم سكر الدم، لكن الخطأ الأكبر هو تركه مكشوفاً طوال اليوم.
نصائح لتجنب المخاطر:
تبريد الأرز سريعاً بعد الطهي
حفظه في وعاء محكم داخل الثلاجة
عدم إعادة تسخينه أكثر من مرة
وشددت شاه على أن الالتزام بهذه الخطوات البسيطة يضمن تناول الأرز بأمان.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
