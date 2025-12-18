الخميس 2025-12-18 02:58 م

الأوقاف تعقد امتحانها السنوي بالوعظ والإرشاد في إقليم الجنوب

اختبار الورقة الأولى للامتحان السنوي المقرر للعام الحالي في منهاج الوعظ والإرشاد للائمة والوعاظ والواعظات
جانب من الاختبار الورقة الأولى للامتحان السنوي المقرر للعام الحالي في منهاج الوعظ والإرشاد للائمة والوعاظ والواعظات
الخميس، 18-12-2025 01:14 م

الوكيل الإخباري-    عقدت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، اليوم الخميس، اختبار الورقة الأولى للامتحان السنوي المقرر للعام الحالي في منهاج الوعظ والإرشاد للائمة والوعاظ والواعظات في إقليم الجنوب.

وتقدم 448 إماما وواعظة للامتحان في إقليم الجنوب بهدف رفع مستوى وكفاءة الأئمة والواعظات وقدراتهم وتمكينهم علميا لينهضوا بدورهم الدعوي، وترسيخ رسالة وزارة الأوقاف ورؤيتها للتميز في العمل الدعوي والإسلامي.

 
 


