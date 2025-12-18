الأوقاف تعقد امتحانها السنوي بالوعظ والإرشاد في إقليم الجنوب

وتقدم 448 إماما وواعظة للامتحان في إقليم الجنوب بهدف رفع مستوى وكفاءة الأئمة والواعظات وقدراتهم وتمكينهم علميا لينهضوا بدورهم الدعوي، وترسيخ رسالة وزارة الأوقاف ورؤيتها للتميز في العمل الدعوي والإسلامي.
