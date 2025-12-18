الأوقاف تعقد امتحانها السنوي بالوعظ والإرشاد في إقليم الجنوب

الوكيل الإخباري- عقدت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، اليوم الخميس، اختبار الورقة الأولى للامتحان السنوي المقرر للعام الحالي في منهاج الوعظ والإرشاد للائمة والوعاظ والواعظات في إقليم الجنوب.

