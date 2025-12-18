الخميس 2025-12-18 02:59 م

“الخيرية الهاشمية” تواصل تدخلاتها الإغاثية بتوزيع الخبز في غزة

“الخيرية الهاشمية” تواصل تدخلاتها الإغاثية بتوزيع الخبز في غزة
“الخيرية الهاشمية” تواصل تدخلاتها الإغاثية بتوزيع الخبز في غزة
الخميس، 18-12-2025 12:13 م

الوكيل الإخباري-   قالت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، الخميس، إن عمليات توزيع الخبز في قطاع غزة ما تزال مستمرة، ضمن تدخلات إغاثية منتظمة تهدف إلى توفير مادة أساسية للأسر المتضررة، في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها القطاع.

اضافة اعلان


وأكدت الهيئة أن هذه الجهود الإغاثية “تُنفذ بدعم من لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية”، لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها والتخفيف من معاناة المواطنين.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

6ع

تكنولوجيا غوغل تطلق أول بطاقة ائتمان ذات علامة تجارية مشتركة في الهند

رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الأردن

أخبار محلية رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الأردن

بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية

أخبار محلية وصول طواقم المستشفى الميداني الأردني "نابلس/ 9"

اللواء الركن الحنيطي يزور كتيبة الأمير طلال الآلية/5 ويفتتح مباني فيها

أخبار محلية اللواء الركن الحنيطي يزور كتيبة الأمير طلال الآلية/5 ويفتتح مباني فيها

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

فلسطين عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

مجلس الأعيان

شؤون برلمانية مجلس الأعيان يُقر "موازنة 2026"

سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

أخبار محلية رئيس سلطة العقبة يؤكد أهمية فتح قنوات الحوار مع الشباب

حذرت بلدية غزة من تفاقم أزمة جمع النفايات الصلبة في المدينة، في ظل الشح الحاد في الوقود اللازم لتشغيل الآليات، ما أدى إلى تقليص الخدمات إلى نحو 50 بالمئة من طاقتها الطبيعية، بالتزامن مع دخول فصل الشت

فلسطين بلدية غزة: شح الوقود يفاقم أزمة النفايات في غزة



 






الأكثر مشاهدة