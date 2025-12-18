“الخيرية الهاشمية” تواصل تدخلاتها الإغاثية بتوزيع الخبز في غزة

الوكيل الإخباري- قالت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، الخميس، إن عمليات توزيع الخبز في قطاع غزة ما تزال مستمرة، ضمن تدخلات إغاثية منتظمة تهدف إلى توفير مادة أساسية للأسر المتضررة، في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها القطاع.

