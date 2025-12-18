رئيس سلطة العقبة يؤكد أهمية فتح قنوات الحوار مع الشباب

الوكيل الإخباري- أكد رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، شادي المجالي، أهمية إشراك الشباب في صناعة القرار وفتح قنوات حوار مستمرة معهم.

وشدد المجالي خلال لقائه مجموعة من الشباب المسجلين على منصة "بنك الشباب" التابعة للسلطة على التزام سلطة العقبة بدعم المبادرات النوعية وتمكين الطاقات الشابة بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.