رئيس سلطة العقبة يؤكد أهمية فتح قنوات الحوار مع الشباب

وشدد المجالي خلال لقائه مجموعة من الشباب المسجلين على منصة "بنك الشباب" التابعة للسلطة على التزام سلطة العقبة بدعم المبادرات النوعية وتمكين الطاقات الشابة بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.
وجاء اللقاء الذي حضره مفوض شؤون السياحة والشباب الدكتور ثابت حسان النابلسي، ومساعد المفوض لشؤون السياحة والشباب وسيم الجرابعة، في إطار حرص السلطة على تعزيز التواصل المباشر مع الكفاءات الشابة، والاستفادة من خبراتهم العلمية والمعرفية في دعم مسارات التنمية المستدامة في منطقة العقبة.
