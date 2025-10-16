بحث التعاون بين المجلس التمريضي الأردني ونقابة التمريض المصرية

الوكيل الإخباري- بحث ألامين العام للمجلس التمريضي الأردني الدكتور هاني النوافلة مع نقيب التمريض في جمهورية مصر العربية الدكتورة كوثر محمود، آفاق التعاون المهني والتمريضي بين البلدين الشقيقين، في إطار زيارة رسمية إلى المجلس تهدف إلى تعزيز العلاقات المهنية وتبادل الخبرات في مجال التمريض.

اضافة اعلان