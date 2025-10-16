بحث التعاون بين المجلس التمريضي الأردني ونقابة التمريض المصرية

وخلال اللقاء الذي انعقد في المجلس التمريضي أمس الأربعاء، جرى عرض مسارات التعاون الممكنة في مجالات التدريب والتعليم المستمر وتبادل الخبرات التمريضية، بما يعزز الدور الريادي للمهنة في كل من الأردن ومصر ويعكس عمق العلاقات الأخوية بين البلدين.
-
