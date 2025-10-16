الخميس 2025-10-16 01:47 م
 

بحث التعاون بين المجلس التمريضي الأردني ونقابة التمريض المصرية

المجلس التمريضي الأردني
المجلس التمريضي الأردني
 
الخميس، 16-10-2025 01:21 م

الوكيل الإخباري-   بحث ألامين العام للمجلس التمريضي الأردني الدكتور هاني النوافلة مع نقيب التمريض في جمهورية مصر العربية الدكتورة كوثر محمود، آفاق التعاون المهني والتمريضي بين البلدين الشقيقين، في إطار زيارة رسمية إلى المجلس تهدف إلى تعزيز العلاقات المهنية وتبادل الخبرات في مجال التمريض.

اضافة اعلان


وخلال اللقاء الذي انعقد في المجلس التمريضي أمس الأربعاء، جرى عرض مسارات التعاون الممكنة في مجالات التدريب والتعليم المستمر وتبادل الخبرات التمريضية، بما يعزز الدور الريادي للمهنة في كل من الأردن ومصر ويعكس عمق العلاقات الأخوية بين البلدين.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

8ه8ه

فيديو منوع سعد العريفي : بعض الموظفين غالي جدا عند المدير ليس لانه مُنجر ولا مُتحمس ولا مُخلص، ولكن لأن لسانه عسل 😅!

888

فيديو منوع الزعاق: مواليد أكتوبر يتميزون بصحة أفضل وصفات مميزة

8

فيديو منوع وزير الرياضة يلتقط سيلفي مع الجماهير تلبيةً لطلب مشجع سعودي 💚📷

جامعة اليرموك

أخبار محلية "اليرموك" تنظم فعالية باليوم العالمي للعصا البيضاء

9خ9خ

فيديو منوع فقط في السعودية : حادث مروري ينتهي بحبة خشم وابتسامة ❤️

خهم

فيديو منوع شبيه نواف بوشل يحتفل بدخول نواف للملعب 😂📷

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

فلسطين نتنياهو: المعركة لم تنتهِ في غزة والمنطقة

7ه

فيديو منوع الاكثر تداولًا : خروف يبدو ناقدًا على تنفيذ مراهق لترند رقصة جديدة 😂!!



 
 





الأكثر مشاهدة