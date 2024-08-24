بحث التعاون في مجال دمغ ومراقبة المعادن الثمينة مع فلسطين

وأكدت الزهير في بيان اليوم السبت، متانة العلاقات مع الأشقاء في فلسطين من خلال توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجالات عدة.
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