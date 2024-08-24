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بحث التعاون في مجال دمغ ومراقبة المعادن الثمينة مع فلسطين

مؤسسة المواصفات والمقاييس
مؤسسة المواصفات والمقاييس
السبت، 24-08-2024 08:22 م

الوكيل الإخباري-   بحثت المديرة العامة لمؤسسة المواصفات والمقاييس المهندسة عبير الزهير، مع المدير العام لمديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة بفلسطين، عادل العزوني، تجربة المؤسسة في فحص المصوغات الذهبية ودمغها، والتعاون وتبادل الخبرات بين الطرفين في هذا المجال.

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وأكدت الزهير في بيان اليوم السبت، متانة العلاقات مع الأشقاء في فلسطين من خلال توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجالات عدة.

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