بحث التعاون في مجال دمغ ومراقبة المعادن الثمينة مع فلسطين

الوكيل الإخباري- بحثت المديرة العامة لمؤسسة المواصفات والمقاييس المهندسة عبير الزهير، مع المدير العام لمديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة بفلسطين، عادل العزوني، تجربة المؤسسة في فحص المصوغات الذهبية ودمغها، والتعاون وتبادل الخبرات بين الطرفين في هذا المجال.

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