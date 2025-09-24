بحضور الملكة رانيا .. الصفدي يدعو للوقوف دقيقة صمت من أجل أطفال القطاع في الأمم المتحدة

05:54 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/747330 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- بحضور جلالة الملكة رانيا العبد الله، ترأس نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والشؤون الأوروبية والتعاون الإنمائي البلجيكي مكسيم بريفو، والمفوضة الأوروبية للمساواة والاستعداد وإدارة الأزمات حاجة لحبيب، الاجتماع الوزاري رفيع المستوى حول مبادرة "نداء للعمل من أجل أطفال فلسطين في الضفة الغربية وقطاع غزة"، الذي عُقِد اليوم على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة الـ٨٠ للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. اضافة اعلان





واستهل الصفدي كلمته خلال الاجتماع بالطلب من الحضور الوقوف دقيقة صمت من أجل شهداء غزة، قائلًا: "من أجل أطفال فلسطين المدفونين تحت أنقاض المنازل التي هدمتها إسرائيل، ومن أجل الرُّضَّع الفلسطينيين الجائعين الذين يذبلون أمام أعين أمهاتهم العاجزة، ومن أجل الأطفال الفلسطينيين الذين سُلِبت منهم أحلامهم، أدعوكم للوقوف دقيقة صمت".



وأضاف الصفدي: "إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة، تُجوّع ٢,٣ مليون فلسطيني في غزة التي حوّلتها إلى أرض قاحلة، تُصبح حياة الأطفال الفلسطينيين حكايات رعب، وتُروى قصصهم بصوت هند رجب المرتجف وهي تستغيث، بعد أن قتلت إسرائيل عائلتها بأكملها، بعد أن أُطلق على سيارتهم أكثر من ٣٤٠ رصاصة، قبل أن تُسكتها إلى الأبد".



وتابع الصفدي: "تُروى قصصهم بألم إسراء، التي شاهدت رضيعتها زينب، البالغة من العمر خمسة أشهر، تُهلك جوعًا وهي تُسرع لنقلها إلى مستشفى عامل، وتتردد القصص في أصداء صرخات مريم، البالغة من العمر عشر سنوات، وشقيقها، البالغ من العمر ثلاث سنوات، بعد أن عذبهما المستوطنون وربطوهما بشجرة زيتون في الضفة الغربية"، وأكّد أن هذه القصص كان ينبغي أن تُحرِّك العالم أجمع وتدفعه للتوقف، "لكن، وللأسف، هناك آلافٌ أخرى".



وأشار الصفدي إلى أن إسرائيل قتلت أو جرحت في غزة أكثر من ٦٠ ألف طفل فلسطيني، أكثر من ١٠٠٠ منهم دون سنّ عام واحد، "الأطفال الذين لا يُقتلون بالرصاص يموتون جوعًا. ١٤٧ طفلًا يستسلمون للجوع وسوء التغذية، يُقتل طفلٌ واحدٌ كل ساعة. هذا هو الواقع المروّع الذي يعيشه الأطفال الفلسطينيون في غزة".



ولفت الصفدي إلى أن إسرائيل قتلت في الضفة الغربية أكثر من ٢١٢ طفلًا وأصابت ١٤٢٢ آخرين خلال العامين الماضيين، وقال: "هذا هو الواقع الذي لا يمكننا، ولا ينبغي لنا، أن نسمح باستمراره".



وأكّد الصفدي أن إسرائيل لن تتوقّف ما لم نتّحد جميعًا في عملٍ فعّال لإنهاء إفلاتها من العقاب ومحاسبتها، "وسيستمر تحطيم أحلام الأطفال الفلسطينيين وسرقة مستقبلهم ما لم نتحرك انطلاقًا من قيمنا الإنسانية المشتركة، ونلتزم بالقانون الدولي، ونوضح أن جميع الأرواح متساوية، وأن إسرائيل ليست فوق القانون".



واختتم الصفدي كلمته، وقال: "قبل عام، أطلق الأردن وبلجيكا والاتحاد الأوروبي نداءً للتحرّك لحماية الأطفال الفلسطينيين. وقد انضمت ٧١ دولة إلى ندائنا. هذه صرخة من أجل حق الأطفال الفلسطينيين في العيش والتعلم واللعب والأمل. نحثُّ جميع أعضاء الأمم المتحدة للانضمام إلينا والوقوف إلى جانب العدالة ودعم حق الفلسطينيين في العيش".



ويُشار إلى أن الأردن وبلجيكا والاتحاد الأوروبي أطلقوا مبادرة "نداء للعمل من أجل أطفال فلسطين في الضفة الغربية وقطاع غزة" في العام الماضي، التي تضمنت خطة تهدف إلى تقديم الدعم اللازم، وتسليط الضوء على معاناة الأطفال الفلسطينيين، وتعزيز الاستجابة الإنسانية لصالحهم.