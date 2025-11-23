بدء أعمال المرحلة النهائية من مشروع توسعة مدخل مدينة السلط

12:52 م

الوكيل الإخباري- بدأت بلدية السلط الكبرى بتنفيذ المرحلة النهائية لتوسعة مدخل المدينة من شارع الترخيص باتجاه إشارة عين الباشا بهدف إيجاد حلول عملية للتخفيف من الكثافة المرورية على شارع السرو الرئيسي الذي يشهد ازدحاما مروريا متزايدا.





وأكد رئيس لجنة البلدية علي البطاينة، أولوية معالجة الاختناقات المرورية وتحسين البنية التحتية لتسهيل حركة الدخول والخروج من وإلى مدينة السلط.



وشملت أعمال التوسعة ضمن المشروع توسعة شوارع بعرض 20 مترا و 16 مترا لاستيعاب الحجم المتزايد للحركة المرورية في مدينة السلط وتنفيذ عمليات التعبيد وإنشاء جزيرة وسطية لتنظيم حركة السير وتعزيز السلامة المرورية، بالإضافة إلى تركيب نظام إنارة حديث على امتداد الشارع بالكامل نفذتها كوادر مديرية الكهرباء والإنارة.



وأشار إلى أن هذا المشروع الحيوي يهدف إلى تحويل هذا المدخل ليصبح شريانا رئيسيا وفعالا يسهم في تفريغ جزء كبير من الحركة المرورية من شارع السرو ما ينعكس إيجابا على انسيابية الحركة.