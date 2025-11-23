بدء أعمال المرحلة النهائية من مشروع توسعة مدخل مدينة السلط

وأكد رئيس لجنة البلدية علي البطاينة، أولوية معالجة الاختناقات المرورية وتحسين البنية التحتية لتسهيل حركة الدخول والخروج من وإلى مدينة السلط.
وشملت أعمال التوسعة ضمن المشروع توسعة شوارع بعرض 20 مترا و 16 مترا لاستيعاب الحجم المتزايد للحركة المرورية في مدينة السلط وتنفيذ عمليات التعبيد وإنشاء جزيرة وسطية لتنظيم حركة السير وتعزيز السلامة المرورية، بالإضافة إلى تركيب نظام إنارة حديث على امتداد الشارع بالكامل نفذتها كوادر مديرية الكهرباء والإنارة.
وأشار إلى أن هذا المشروع الحيوي يهدف إلى تحويل هذا المدخل ليصبح شريانا رئيسيا وفعالا يسهم في تفريغ جزء كبير من الحركة المرورية من شارع السرو ما ينعكس إيجابا على انسيابية الحركة.
