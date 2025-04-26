السبت 2025-04-26 03:21 م
 

بدء التحضيرات لعقد مؤتمر وطني حول تعزيز الأمن المجتمعي

تعبيرية
تعبيرية
 
السبت، 26-04-2025 02:36 م
الوكيل الإخباري-  أعلن مركز رادع للتوعية المجتمعية بمخاطر الإرهاب والتطرف، عن بدء التحضيرات لمؤتمر الأمن الوطني الأردني حول "تعزيز الأمن المجتمعي".اضافة اعلان


وقال رئيس المؤتمر، مدير عام المركز، بلال البلبيسي، في بيان، إن اللجنة التحضيرية العليا للمؤتمر انتهت من وضع خطة العمل اللازمة لإطلاق التحضيرات لعقد المؤتمر في نهاية حزيران المقبل.

وأضاف أن المؤتمر يُعد منصة متقدمة لبناء استراتيجيات الأمن الوطني في مجال مكافحة التطرف والإرهاب، بما ينسجم مع تحديد الأولويات وتكاملها على أسس شاملة تتناسب مع أمننا الوطني، وبما يضمن وضع نموذج وطني لمواجهة المخاطر الناجمة عن التطرف والإرهاب، بعيدًا عن التعاملات المبنية على الظروف اللحظية أو الحالات الطارئة، من خلال بناء نموذج للإنذار المبكر كتدبير وقائي لحماية المجتمع.

وأشار إلى أن هذا المؤتمر هو الأول على مستوى المملكة الذي يؤسس لنموذج متقدم لرصد أعراض التطرف في المجتمع، وجاء لبناء وتعزيز ثقافة مهنية تخدم قطاعات الدولة كافة، بما يضمن توفير بيئة آمنة من التطرف والإرهاب، ويؤسس لمنظومة قوية في الأمن الوطني الأردني.

وبيّن أنه سيتم التواصل مع المؤسسات الوطنية في القطاعات كافة للمشاركة في بناء منظومة مؤسسية لتحقيق بيئة وطنية آمنة قادرة على التوافق مع تطلعات جلالة الملك عبدالله الثاني، لتكون مخرجات المؤتمر منسجمة مع السياسات الوطنية الهادفة لتحقيق بيئة مجتمعية آمنة.
 
gnews

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