بدء تدريس مادة "علوم النفس والاجتماع" لطلبة الصف الثاني عشر

الوكيل الإخباري-   بدأت وزارة التربية والتعليم في الأردن خلال الفصل الدراسي الحالي بتدريس مادة علوم النفس والاجتماع لطلبة الصف الثاني عشر في المسار الأكاديمي، وذلك بعد إدراجها ضمن الخطة الدراسية، بوصفها ركيزة أساسية لدعم الطلبة وليست مجرد مادة إضافية، واستجابة للتطورات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية المتسارعة.

وتهدف المادة إلى مساعدة الطلبة على فهم ذواتهم وتطوير شخصياتهم وتعزيز صحتهم النفسية، بالإضافة إلى تزويدهم بمهارات مواجهة الضغوط الحياتية.

 

وقد جرى تقسيمها إلى قسمين: الأول يتناول المفاهيم الأساسية في علم النفس لفهم سلوك الفرد، والثاني يركز على المفاهيم الأساسية في علم الاجتماع لفهم سلوك الجماعة.


وتضم مادة الفصل الدراسي الأول سبع وحدات دراسية، تتضمن موضوعات، مثل: دراسة سلوك الفرد، ومراحل نمو الإنسان، والتعلم، والذكاء، والدافعية، وأنواع الشخصية. وقد تلقى المركز تغذية راجعة إيجابية من الميدان التربوي حول الكتاب.

 
 
بدء تدريس مادة "علوم النفس والاجتماع" لطلبة الصف الثاني عشر

