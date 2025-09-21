بدء تدريس مادة "علوم النفس والاجتماع" لطلبة الصف الثاني عشر

وتهدف المادة إلى مساعدة الطلبة على فهم ذواتهم وتطوير شخصياتهم وتعزيز صحتهم النفسية، بالإضافة إلى تزويدهم بمهارات مواجهة الضغوط الحياتية.
وتضم مادة الفصل الدراسي الأول سبع وحدات دراسية، تتضمن موضوعات، مثل: دراسة سلوك الفرد، ومراحل نمو الإنسان، والتعلم، والذكاء، والدافعية، وأنواع الشخصية. وقد تلقى المركز تغذية راجعة إيجابية من الميدان التربوي حول الكتاب.
