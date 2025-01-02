بدء تشغيل مركز النقل الدولي للركاب

الوكيل الإخباري- اطلع مدير عام هيئة تنظيم النقل البري، علاء الشبيلات، على حيثيات تشغيل ونقل المسافرين من مركز النقل الدولي للركاب، الذي بدأت عملية التشغيل فيه اليوم الخميس بالعاصمة.

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واستمع الشبيلات، خلال لقائه أصحاب مكاتب السفريات الخارجية وحافلات النقل الدولي، ومكتب ائتلاف السفريات الخارجية الذي أنشئ لغايات تشغيل المركز، إلى أبرز الملاحظات على عمليات تشغيل المركز، مؤكداً ضرورة تنظيم هذا النمط من عمليات النقل أسوة بالعديد من دول العالم، بما يضمن عدم عشوائية نقل المسافرين برا من وإلى الأردن.