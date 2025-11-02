الأحد 2025-11-02 07:42 ص
 

بدء تعديل دوام المدارس الحكومية اليوم

مبنى وزارة التربية والتعليم
مبنى وزارة التربية والتعليم
 
الأحد، 02-11-2025 05:41 ص
الوكيل الإخباري-   عممت وزارة التربية والتعليم على مديريات التربية والتعليم أوقات الدوام الرسمي للمدارس، والتي سيتم العمل بها اعتبارًا من صباح اليوم الأحد 2 تشرين الثاني 2025، وحتى بداية شهر رمضان المبارك المقبل.اضافة اعلان


وبينت الوزارة أن الطابور الصباحي في مدارس الفترة الواحدة سيبدأ الساعة 8:15 وتكون الحصة الدراسية الأولى الساعة 8:30 صباحًا، ومدتها 45 دقيقة.

أما مدارس الفترتين فيبدأ الطابور الصباحي للفترة الصباحية الساعة 8:15 وتكون الحصة الدراسية الأولى الساعة 8:30.

ويبدأ الطابور في الفترة المسائية الساعة 12:50 وتكون الحصة الدراسية الأولى الساعة 1:00 ظهرًا.

وأوضحت الوزارة أن مدة الحصة الدراسية في كلا الفترتين الصباحية والمسائية (35) دقيقة، مع إلغاء استراحة الخمس دقائق.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

دائرة مراقبة الشركات

اقتصاد محلي ارتفاع عدد الشركات المسجلة بالمملكة بنسبة 49 %

البنك المركزي

أخبار محلية قرار البنك المركزي بشأن تخفيض أسعار الفائدة يدخل حيز التنفيذ

الإعلامي محمد الوكيل

أخبار محلية البث المباشر لـ برنامج الوكيل

تعبيرية

وظائف وظيفة حكومية شاغرة - تفاصيل

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس السوري أحمد الشرع

عربي ودولي مسؤول أمريكي: ترامب يستضيف الشرع قريبا في أول زيارة لرئيس سوري إلى البيت الأبيض

البقاء لله

الوفيات وفيات الأحد 2-11-2025

العاصمة عمان

الطقس تفاصيل حالة الطقس في الأردن الأحد

عشرات القتلى والجرحى بانفجار في مركز تجاري في المكسيك

عربي ودولي عشرات القتلى والجرحى بانفجار في مركز تجاري في المكسيك



 
 





الأكثر مشاهدة