بدء تقديم طلبات إساءة الاختيار والانتقال من تخصص إلى آخر لمرحلة البكالوريوس

الوكيل الإخباري- يبدأ، الثلاثاء، تقديم الطلبات الإلكترونية لطلبة "إساءة الاختيار"، أو الطلبة الراغبين بالانتقال من تخصص إلى آخر أو من جامعة إلى أخرى، لمرحلة البكالوريوس للدورة العامة 2025-2026.

وبحسب وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فإن تقديم الطلبات يستمر حتى الساعة 12 من مساء يوم الخميس، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد / قسم البكالوريوس.

وأشارت الوحدة إلى أنه تم تجهيز برمجية تتيح للطلبة سواء الذين تم ترشيحهم للقبول أو الذين لم يقبلوا (طلبة إساءة الاختيار) بالدخول وتقديم طلب يتضمن ثلاثة خيارات فقط، على أن يقوم الطالب باستخدام نفس اسم المستخدم والرمز السري الذين استخدمهما في تقديم الطلب أول مرة، وذلك شريطة تحقيق الطالب للحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية للدورة العامة الحالية 2025-2026، إضافة إلى توفر شاغر في التخصص المطلوب الانتقال إليه.



وبينت الوحدة التخصصات الجديدة المتاحة ضمن خيارات الانتقال: