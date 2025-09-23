بدء تقديم طلبات إساءة الاختيار والانتقال من تخصص إلى آخر لمرحلة البكالوريوس

وبحسب وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فإن تقديم الطلبات يستمر حتى الساعة 12 من مساء يوم الخميس، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد / قسم البكالوريوس.
وأشارت الوحدة إلى أنه تم تجهيز برمجية تتيح للطلبة سواء الذين تم ترشيحهم للقبول أو الذين لم يقبلوا (طلبة إساءة الاختيار) بالدخول وتقديم طلب يتضمن ثلاثة خيارات فقط، على أن يقوم الطالب باستخدام نفس اسم المستخدم والرمز السري الذين استخدمهما في تقديم الطلب أول مرة، وذلك شريطة تحقيق الطالب للحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية للدورة العامة الحالية 2025-2026، إضافة إلى توفر شاغر في التخصص المطلوب الانتقال إليه.
وبينت الوحدة التخصصات الجديدة المتاحة ضمن خيارات الانتقال:
- جامعة الحسين بن طلال: تخصص الأمن السيبراني والحوسبة المستحدثة، تخصص العلاج الطبيعي
- جامعة البلقاء التطبيقية/ كلية الحصن الجامعية: تخصص نظم المعلومات الإدارية، تخصص إدارة الأعمال، تخصص التغذية والتصنيع الغذائي
- جامعة البلقاء التطبيقية/ كلية الأميرة عالية الجامعية: تخصص التربية الخاصة / الموهبة والإبداع
- جامعة البلقاء التطبيقية/ المركز (السلط): تخصص علم الحاسوب، تخصص الطفولة المبكرة
- جامعة البلقاء التطبيقية/ كلية عجلون: تخصص الإدارة السياحية، تخصص علم الحاسوب.
-
أخبار متعلقة
-
وزير الثقافة ونقيب الصحفيين يبحثان تعزيز التعاون المشترك
-
اللواء المعايطة يرعى تخريج دفعة جديدة من مستجدي الأمن العام
-
الملك يلتقي الرئيس التركي لبحث جهود التهدئة في الإقليم ووقف الحرب على غزة
-
التوثيق الملكي يصدر كتاب "المباني التراثية في العهد الهاشمي"
-
فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غداً - أسماء
-
حادث سير داخل نفق السابع والامن يُحذر السائقين
-
الملك يشارك في اجتماع يضم ترامب وقادة دول عربية وإسلامية اليوم
-
ورشة حول دور الشباب بالمشاركة في إدارة المخاطر والأزمات