الثلاثاء 2025-09-23 12:00 م
 

بدء تقديم طلبات إساءة الاختيار والانتقال من تخصص إلى آخر لمرحلة البكالوريوس

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
وزارة التعليم العالي
 
الثلاثاء، 23-09-2025 09:57 ص

الوكيل الإخباري-   يبدأ، الثلاثاء، تقديم الطلبات الإلكترونية لطلبة "إساءة الاختيار"، أو الطلبة الراغبين بالانتقال من تخصص إلى آخر أو من جامعة إلى أخرى، لمرحلة البكالوريوس للدورة العامة 2025-2026.
وبحسب وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فإن تقديم الطلبات يستمر حتى الساعة 12 من مساء يوم الخميس، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد / قسم البكالوريوس.

اضافة اعلان


وأشارت الوحدة إلى أنه تم تجهيز برمجية تتيح للطلبة سواء الذين تم ترشيحهم للقبول أو الذين لم يقبلوا (طلبة إساءة الاختيار) بالدخول وتقديم طلب يتضمن ثلاثة خيارات فقط، على أن يقوم الطالب باستخدام نفس اسم المستخدم والرمز السري الذين استخدمهما في تقديم الطلب أول مرة، وذلك شريطة تحقيق الطالب للحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية للدورة العامة الحالية 2025-2026، إضافة إلى توفر شاغر في التخصص المطلوب الانتقال إليه.


وبينت الوحدة التخصصات الجديدة المتاحة ضمن خيارات الانتقال:


- جامعة الحسين بن طلال: تخصص الأمن السيبراني والحوسبة المستحدثة، تخصص العلاج الطبيعي
- جامعة البلقاء التطبيقية/ كلية الحصن الجامعية: تخصص نظم المعلومات الإدارية، تخصص إدارة الأعمال، تخصص التغذية والتصنيع الغذائي
- جامعة البلقاء التطبيقية/ كلية الأميرة عالية الجامعية: تخصص التربية الخاصة / الموهبة والإبداع
- جامعة البلقاء التطبيقية/ المركز (السلط): تخصص علم الحاسوب، تخصص الطفولة المبكرة
- جامعة البلقاء التطبيقية/ كلية عجلون: تخصص الإدارة السياحية، تخصص علم الحاسوب.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

654754

فن ومشاهير فيلم الرعب Weapons يحقق 263 مليون دولار - فيديو

امطار

الطقس الاردن .. انخفاض ملموس على الحرارة وزخات من المطر بهذا الموعد

شارع السلام الواصل بين إربد والأغوار الشمالية

أخبار محلية استكمال صيانة شارع السلام الواصل بين إربد والأغوار الشمالية

1

فن ومشاهير وفاء الكيلاني تُعبّر عن حبها لتيم حسن بعد فوزه في "الموريكس دور 25"

مبنى نقابة الصحفيين الأردنيين

أخبار محلية وزير الثقافة ونقيب الصحفيين يبحثان تعزيز التعاون المشترك

222

فن ومشاهير أول ظهور للفنان أحمد السقا بعد إجرائه عملية في الأحبال الصوتية - صورة

اجتماع سابق لمجلس حلف شمال الأطلسي

عربي ودولي الناتو يجتمع اليوم بطلب من إستونيا عقب دخول 3 مقاتلات روسية لمجالها الجوي

اللواء المعايطة يرعى تخريج دفعة جديدة من مستجدي الأمن العام

أخبار محلية اللواء المعايطة يرعى تخريج دفعة جديدة من مستجدي الأمن العام



 
 





الأكثر مشاهدة