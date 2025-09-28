بدء حركة المسافرين عبر جسر الملك الحسين

10:36 ص

الوكيل الإخباري- بدأت حركة المسافرين عبر جسر الملك الحسين، الأحد، من الساعة 8 صباحًا وستستمر حتى الساعة 2 ظهرًا، وفقًا لما أكدته إدارة أمن الجسور في وقت سابق. اضافة اعلان





وقالت الإدارة عبر صفحتها على موقع "فيسبوك" إن حركة المسافرين السياحية والمركبات الخاصة تبدأ من الساعة 8:00 صباحًا وحتى 14:00ظهرا.



ودعت إدارة أمن الجسور إلى متابعة صفحتها الرسمية ووسائل الإعلام لمعرفة أي مستجدات بخصوص فتح أو إغلاق الجسر وساعات العمل.