بدء حركة المسافرين عبر جسر الملك الحسين

الأحد، 28-09-2025 10:36 ص
الوكيل الإخباري-   بدأت حركة المسافرين عبر جسر الملك الحسين، الأحد، من الساعة 8 صباحًا وستستمر حتى الساعة 2 ظهرًا، وفقًا لما أكدته إدارة أمن الجسور في وقت سابق.اضافة اعلان


وقالت الإدارة عبر صفحتها على موقع "فيسبوك" إن حركة المسافرين السياحية والمركبات الخاصة تبدأ من الساعة 8:00 صباحًا وحتى 14:00ظهرا.

ودعت إدارة أمن الجسور إلى متابعة صفحتها الرسمية ووسائل الإعلام لمعرفة أي مستجدات بخصوص فتح أو إغلاق الجسر وساعات العمل.
 
 
