بدء حركة المسافرين عبر جسر الملك الحسين

وقالت الإدارة عبر صفحتها على موقع "فيسبوك" إن حركة المسافرين السياحية والمركبات الخاصة تبدأ من الساعة 8:00 صباحًا وحتى 14:00ظهرا.
ودعت إدارة أمن الجسور إلى متابعة صفحتها الرسمية ووسائل الإعلام لمعرفة أي مستجدات بخصوص فتح أو إغلاق الجسر وساعات العمل.
-
أخبار متعلقة
-
"الخيرية الهاشمية": استمرار تنفيذ المشاريع الإغاثية في غزة
-
استجابة إنسانية سريعة لضابط صف في عمان تنقذ حياة مواطن
-
اتفاقيات أردنية ألمانية لتعزيز مهارات الشباب الأردني وفرصهم المهنية
-
وزير الصحة يزور 3 مستشفيات حكومية
-
اليونسكو تهنئ بانضمام محميتي عجلون واليرموك إلى شبكة محميات المحيط الحيوي العالمية
-
حزن يخيم على مواقع التواصل بوفاة الطفلة ليلى عايش
-
تنويه صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات اعتبارا من الاحد وحتى الثلاثاء
-
اعلان صادر عن جامعة اليرموك