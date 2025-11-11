نواب: موازنة 2026 مكررة.. وتعتمد على تدوير العجز والاقتراض

وقالوا خلال القراءة الأولى لمشروع القانون تحت القبة، اليوم الثلاثاء، إن الموازنة يجب أن تعزز النمو الحقيقي للدولة لا أن تهدف لتحقيق الاستقرار المالي فقط.
وأضافوا أن الموازنة تعتمد على ذات النهج في الموازنات من خلال تدوير العجز والاقتراض من أجل تقليل العجز.
وأشاروا إلى أن موازنة 2026 لن تتضمن أي زيادات في الرواتب في حين ان الواقع الاقتصادي يدعو إلى ضرورة زيادة الرواتب على الأقل 50 دينارا للموظفين والمتقاعدين.
