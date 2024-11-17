برعاية ملكية .. انطلاق منتدى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأربعاء

وبحسب بيان للجمعية، اليوم الأحد، يشارك في المنتدى الذي يستمر يومي الأربعاء والخميس، شخصيات بارزة على مستوى المملكة ودول المنطقة ودول من العالم، حيث من المتوقع أن يصل حجم المشاركين الإجمالي إلى 3000 مشارك من 40 دولة.
وتتضمن أجندة المنتدى لهذا العام سلسلة من الجلسات والمناقشات التي يشارك فيها 86 متحدثًا من أصحاب القرار ونخبة الخبراء المحليين والدوليين، الذين يتناولون قضايا جوهرية مثل التعاون الدولي في القطاع، والمنافسة العالمية، والابتكار، وحلول الأعمال، والخدمات الرقمية.
وعلى مدى يومين، تُعقد سلسلة من الجلسات التفاعلية التي تجمع بين خبراء الصناعة وصناع القرار والمبتكرين، لمناقشة أبرز الاتجاهات والتحديات التي تواجه القطاع التكنولوجي في المنطقة.
ويناقش المنتدى الدور المحوري للبنية التحتية للاتصالات في تسريع التحول الرقمي في المنطقة، وتقنيات الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، بالإضافة إلى أهمية التعاون الإقليمي لتطوير بنية تحتية متكاملة، والتطورات الحديثة في الحوسبة السحابية والأمن السيبراني والمدن الذكية وأشباه الموصلات والتكنولوجيا المالية والطبية والتعليمية وغيرها، وكيف يمكن لهذه التقنية أن تصبح محور التحول الرقمي وتعزيز نمو الأعمال في السنوات القادمة.
ويسلط المنتدى الضوء على الطرق التي تتبناها الشركات الكبيرة لدعم الابتكار من خلال استثماراتها في الشركات الناشئة، كما يناقش كيفية استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وتحليل البيانات الكبيرة، لتطوير مدن مستدامة وذكية.
وخصص المنتدى مساحة متميزة تحت اسم "القرية العربية للشركات الناشئة"، التي ستتيح لأكثر من 100 شركة ناشئة عرض منتجاتها وتقنياتها أمام المستثمرين وصناع القرار، حيث سيتم تنظيم سلسلة من الاجتماعات الثنائية التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين الشركات الناشئة والمستثمرين، بما يساهم في دعم الابتكار وريادة الأعمال في المنطقة، وتُعد هذه اللقاءات فرصة فريدة لرواد الأعمال لعرض أفكارهم أمام كبار المستثمرين في المنطقة.
ويشارك في الجلسات نخبة من المتخصصين لمناقشة كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يصبح محركًا للنمو الاقتصادي والابتكار في المنطقة، مع التركيز على التحديات المرتبطة بالتحول الرقمي.
كما يشهد المنتدى في هذه الدورة إطلاق جوائز الابتكار في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأول مرة، والتي تتضمن 4 فئات رئيسية: جائزة الأثر للشركات التي تحقق تأثيرًا إيجابيًا ومستدامًا في المجتمع، وجائزة التكنولوجيا والابتكار التي تكرم الحلول التكنولوجية المتقدمة، وجائزة الصناعة للشركات التي تظهر تميزًا في تطبيق التكنولوجيا، بالإضافة إلى الجائزة الدولية التي تُمنح للشركات المبتكرة على المستوى العالمي.
بترا
-
أخبار متعلقة
-
بسبب الظروف الأمنية .. قرار أردني بشأن مركبات المسافرين
-
الضمان تعقد ورشة عمل حول المهن الخطرة والأمراض المهنية في قطاع المستشفيات
-
الخارجية تدين قصف الاحتلال لمخيم الشاطئ وبيت لاهيا
-
1.2% نسبة الارتفاع في أسعار المنتجين الزراعيين خلال شهر ايلول
-
الأمن يعلن البرنامج الرسمي لعمل جسر الملك حسين
-
توقيع اتفاقية لتوسعة فرع إنتاجي لشركة "حرفة الإبرة" بمنطقة مغير السرحان
-
مناشدة بالبحث عن مسن ثمانيني مفقود في عمّان
-
22 طنا من الموز الإكوادوري يرد للسوق المركزي الأحد.. وهذا سعره!