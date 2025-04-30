برعاية وزير العمل "المفوضية الأوروبية" و"تطوير الأعمال" يطلقان منتدى "الريادة الخضراء

ويهدف المنتدى الذي حضره عدد من السفراء إلى تعزيز ريادة الأعمال الخضراء كرافعة لتحقيق النمو الاقتصادي العادل والمستدام، مع التركيز على تمكين الشباب والنساء والفئات الضعيفة ومناقشة سبل تعزيز الاقتصاد الأخضر والشامل في المنطقة والإمكانات الكبيرة التي يوفرها الاقتصاد الأخضر في توفير فرص عمل مستدامة وغير تقليدية، مع التركيز على تعزيز التحول الرقمي الذي يعد جزءًا أساسيًا من المستقبل الاقتصادي في المنطقة.
وقال وزير العمل الدكتور خالد البكار:"إن التحوّل الأخضر يظل من أعظم الفرص التي يمكن أن نستثمر فيها، إذ يمثل بوابة نحو اقتصاد جديد قائم على الطاقة المتجددة، والتقنيات النظيفة، وإعادة التدوير، وحماية الموارد البيئية وفي هذا الإطار، تبرز ريادة الأعمال الخضراء كركيزة أساسية لهذا التحوّل، فهي ليست فقط استجابة للتحديات البيئية، بل أيضًا فرصة للابتكار، لإيجاد حلول مستدامة، ولتحسين جودة حياة المجتمعات ولتحقيق أهداف هذا التحوّل، لا بد من التنسيق الفعّال بين القطاعين العام والخاص، وبين الحكومات والمجتمع المدني، لما لذلك من أهمية في خلق بيئة داعمة ومحفزة".
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