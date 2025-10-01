برنامج توعوي للحد من الفاقد المائي في الطفيلة

الوكيل الإخباري- نفذت وزارة المياه والري بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا"، برنامجا توعويا للحد من الفاقد المائي في محافظة الطفيلة، ضمن مدارس منطقة جرف الدراويش (ذكور وإناث)، ركز على أهمية الحفاظ على المياه وطرق ترشيد الاستهلاك.

وحسب بيان للوزارة أن الهدف من البرنامج والذي يأتي ضمن سلسلة المحاضرات التوعوي التي تقوم بها الوزارة لرفع كفاءة استخدام المياه والحد من الفاقد.