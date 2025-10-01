الأربعاء 2025-10-01 08:21 م
 

برنامج توعوي للحد من الفاقد المائي في الطفيلة

الأربعاء، 01-10-2025 06:55 م

الوكيل الإخباري- نفذت وزارة المياه والري بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا"، برنامجا توعويا للحد من الفاقد المائي في محافظة الطفيلة، ضمن مدارس منطقة جرف الدراويش (ذكور وإناث)، ركز على أهمية الحفاظ على المياه وطرق ترشيد الاستهلاك.

وحسب بيان للوزارة أن الهدف من البرنامج والذي يأتي ضمن سلسلة المحاضرات التوعوي التي تقوم بها الوزارة لرفع كفاءة استخدام المياه والحد من الفاقد.


وأشار الى أن البرنامج سيستأنف مطلع الشهر الحالي مع تدريبات لرفع قدرات وكفاءة الموظفين في مديرية الفاقد بالمحافظة من أجل تعزيز جهود التوعية، وعمل زيارات ميدانية الى بيوت الأهالي في منطقة جرف الدراويش، وقد تم توزيع المواد التثقيفية على الطلبة والحضور وسط أجواء تفاعلية مميزة.

 
 
