برنامج توعوي للحد من الفاقد المائي في الطفيلة

وحسب بيان للوزارة أن الهدف من البرنامج والذي يأتي ضمن سلسلة المحاضرات التوعوي التي تقوم بها الوزارة لرفع كفاءة استخدام المياه والحد من الفاقد.
وأشار الى أن البرنامج سيستأنف مطلع الشهر الحالي مع تدريبات لرفع قدرات وكفاءة الموظفين في مديرية الفاقد بالمحافظة من أجل تعزيز جهود التوعية، وعمل زيارات ميدانية الى بيوت الأهالي في منطقة جرف الدراويش، وقد تم توزيع المواد التثقيفية على الطلبة والحضور وسط أجواء تفاعلية مميزة.
