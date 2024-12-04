بعد أيام على وفاته.. والد أيمن العلي يوجه رسالة لمتابعيه

الوكيل الإخباري-ليلى القرشي- وجه والد الناشط الأردني أيمن العلي الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى الشهر الماضي رسالة إلى متابعيه.

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وقال أبو أدهم في مقطع فيديو انتشر عبر حساب أيمن الخاص على إنستجرام: "الله يرحم أيمن، وحاب أوجه رسالة لمتابعينه أن هذه الصفحة ستكون صدقة جارية عن روحه."