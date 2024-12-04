بعد أيام على وفاته.. والد أيمن العلي يوجه رسالة لمتابعيه

وقال أبو أدهم في مقطع فيديو انتشر عبر حساب أيمن الخاص على إنستجرام: "الله يرحم أيمن، وحاب أوجه رسالة لمتابعينه أن هذه الصفحة ستكون صدقة جارية عن روحه."
وكان قد انتقل إلى رحمة الله تعالى الناشط الأردني أيمن العلي بعد صراع مع مرض سرطان المعدة، وآثار خبر وفاته حزنًا كبيرًا على منصات التواصل."
-
أخبار متعلقة
-
السير: إصابتان خفيفة ومتوسطة بحوادث تدهور وتصادم
-
الأردن يعلن تسلم جثماني الأردنيين قواس وأبو غزالة
-
مجلس محافظة الكرك يناقش أولويات مشاريع قطاع الأشغال
-
بلدية الكرك تبدأ تجهيز بنية سوق الخضار الشعبي
-
توجيهات من وزير الزراعة لإحالة محاولات غش زيت الزيتون إلى القضاء
-
تنويه أمني للأردنيين بشأن مدفأة الكاز
-
افتتاح معرض المقتنيات الأثرية في أم الجمال للمحافظة على التراث
-
افتتاح معرض الطفل في تربية لواء قصبة المفرق