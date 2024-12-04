 
الأربعاء 2024-12-04 09:08 ص
 

بعد أيام على وفاته.. والد أيمن العلي يوجه رسالة لمتابعيه

ايمن العلي
ايمن العلي
الأربعاء، 04-12-2024 08:06 ص

الوكيل الإخباري-ليلى القرشي- وجه والد الناشط الأردني أيمن العلي الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى الشهر الماضي رسالة إلى متابعيه.

اضافة اعلان


وقال أبو أدهم في مقطع فيديو انتشر عبر حساب أيمن الخاص على إنستجرام: "الله يرحم أيمن، وحاب أوجه رسالة لمتابعينه أن هذه الصفحة ستكون صدقة جارية عن روحه."


وكان قد انتقل إلى رحمة الله تعالى الناشط الأردني أيمن العلي بعد صراع مع مرض سرطان المعدة، وآثار خبر وفاته حزنًا كبيرًا على منصات التواصل."

 

 

 
gnews

أحدث الأخبار

H

عربي ودولي ماكرون يكشف عن اتفاق مع السعودية لدعم الجيش اللبناني

ترامب وترودو

عربي ودولي مزحة .. وزير كندي يفسر ما فعله ترامب

ا

أسواق ومال تراجع حاد بقيمة الوون الكوري الجنوبي ومؤشر كوسبي يفتح على انخفاض

قوات الاحتلال في قطاع غزة - أرشيفية

فلسطين واشنطن تؤكد معارضتها بناء قاعدة عسكرية إسرائيلية دائمة في غزة

تعبيرية

أخبار محلية السير: إصابتان خفيفة ومتوسطة بحوادث تدهور وتصادم

ا

فلسطين قراران بشأن فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة

ايمن العلي

أخبار محلية بعد أيام على وفاته.. والد أيمن العلي يوجه رسالة لمتابعيه

الأردني مروان حلمي العبدالله

خاص بالوكيل تشييع جثمان الأردني مروان العبدالله في كندا اليوم الأربعاء



 




الأكثر مشاهدة