بعد اغلاقه ليومين.. جسر الملك حسين يشهد حركة نشطة للمسافرين اليوم

الوكيل الإخباري- أعيد، صباح اليوم الثلاثاء، فتح جسر الملك حسين / معبر الكرامة أمام حركة المسافرين في كلا الاتجاهين الأردني والفلسطيني مع الابقاء على اغلاقه امام حركة الشحن وفق بيان سابق عن مديرية الأمن العام .



وقالت وكالة الانباء الفلسطينية "وفا" اليوم الثلاثاء إن المعبر يشهد حركة نشطة للمسافرين منذ الصباح بعد إغلاقه لمدة يومين.



يأتي هذا بعد يومين من العملية التي نفذها سائق الشاحنة ماهر الجازي، والتي أدت لمقتل 3 إسرائيليين.



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