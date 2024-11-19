بلدية إربد الكبرى تعيد تأهيل شوارع حيوية في المدينة

وأضافت هزيمة، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية(بترا) اليوم الثلاثاء، إن تعبيد شارع الرازي وتجهيزه كان أمرا ضروريا لتسهيل تنقل المواطنين وتخفيف الازدحام؛ حيث يعد الشارع طريقا حيويا يمتد من "اربد مول" إلى مجمع الغور الجديد.
وأشارت إلى أنه تمت إضافة نظام لتصريف مياه الأمطار في شارع الرازي، لمنع حدوث فيضانات وتجمعات مياه في الشوارع والأحياء، وستضيف البلدية جدارا استناديا وجزيرة وسطية إلى الطريق.
وأضافت أن تعبيد الطرق يسهل الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل المستشفيات والمدارس والأسواق، مما يسهم في تحسين جودة الحياة للسكان ويعزز التنمية.
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