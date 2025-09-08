الإثنين 2025-09-08 05:31 م
 

بلدية إربد تطرح عطاء لتعبيد طرق بقيمة 748 ألف دينار

بلدية إربد الكبرى
 
الإثنين، 08-09-2025 03:50 م

الوكيل الإخباري-    أنهت بلدية إربد الكبرى جميع الإجراءات المتعلقة بطرح عطاء خاص بتعبيد عدد من الطرق داخل حدود البلدية، وفقا لمديرية العطاءات في البلدية، المهندسة إيناس حداد.

وأوضحت حداد أن قيمة العطاء تبلغ 748 ألف دينار ممول بالكامل من مجلس محافظة إربد، وسيتم تنفيذه خلال مدة 120 يوما من تاريخ توقيع العقد مع المقاول.


من جهتها، بينت مديرة المشاريع الهندسية في البلدية، المهندسة تهاني هزايمة، أن أعمال الصيانة والتعبيد بالخلطة الإسفلتية الساخنة تشمل مواقع متفرقة وفقا للأولويات، وسيخصص جزء منها لاستكمال أجزاء كبيرة من شارع الدكتور عارف البطاينة، (عمان سابقا)، كما تشمل الأعمال مناطق: البارحة، الروضة، الرابية، النصر، النزهة، علعال، مرو، تقبل، سال، والمغير، إضافة إلى تعبيد عدد من الطرق التي تم استحداثها أخيرا داخل مجموعة من الأحياء السكنية في المدينة، وتم تحديد هذه الطرق بالتوافق مع أعضاء مجلس المحافظة.

 
 






