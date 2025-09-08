بلدية إربد تطرح عطاء لتعبيد طرق بقيمة 748 ألف دينار

الوكيل الإخباري- أنهت بلدية إربد الكبرى جميع الإجراءات المتعلقة بطرح عطاء خاص بتعبيد عدد من الطرق داخل حدود البلدية، وفقا لمديرية العطاءات في البلدية، المهندسة إيناس حداد.

وأوضحت حداد أن قيمة العطاء تبلغ 748 ألف دينار ممول بالكامل من مجلس محافظة إربد، وسيتم تنفيذه خلال مدة 120 يوما من تاريخ توقيع العقد مع المقاول.