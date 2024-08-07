بلدية إربد تعلن شروط وتعليمات استخدام الدعاية الانتخابية

الوكيل الإخباري- أعلنت بلدية إربد الكبرى، شروط وتعليمات تنظيم حملات الدعاية الانتخابية لمرشحي عضوية مجلس النواب 2024.



ومنعت التعليمات استعمال المرشحين لأي نوع من الملصقات، ووضع اليافطات على أعمدة الإنارة والجزر الوسطية بشكل يؤثر على السلامة العامة، واشترطت أن لا تتجاوز مساحة أي يافطة 5 أمتار مربعة، وأن تكون اليافطات مثبتة بإحكام مع تأمين متطلبات السلامة العامة، وأن تكون مصنوعة من مادة خفيفة الوزن مع عدم إجازة المصنوعة من الخشب أو المعدن أو أي مادة ثقيلة.



وسمحت التعليمات والشروط بعمل لوحات على الدواوير والتقاطعات والإشارات والميادين، ووضع صور المرشحين وأسمائهم والبيانات الإنتخابية لهم مع اشتراط عدم إعاقة حركة مرور المشاة، أو حجب الرؤية للسيارات أو الإشارات ويكون ارتفاعها 1.5 م × 1متر على الوجهين.



ولم تجز التعليمات والشروط وضع أي يافطة على أي مبنى بطريقة تشوه أو تخفي العناصر المعمارية مثل: النوافذ والأبواب مع منع وضعها على الأشجار، كما منعت إضاءة اليافطات أو وضع اليافطة بشكل يؤدي إلى حجب الرؤية عن أي لافتة قائمة أو مرخصة.



ومنعت التعليمات استخدام "اللحام" على أسيجة الميادين وأعمدة الإنارة بشكل نهائي، مؤكدة البلدية أنها ستقوم بإزالة أي مخالفة من هذا النوع مع فرض تحققات على صاحبها، وحجز مظاهر الدعاية المخالفة وعدم إعادتها إلا في حال دفع التحققات المفروضة.