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بلدية إربد تنهي مشروعا لتأسيس الطرق بتكلفة 297 ألف دينار

بلدية اربد الكبرى
بلدية اربد الكبرى
الإثنين، 06-01-2025 12:18 ص
الوكيل الإخباري-   أنهت بلدية إربد الكبرى جميع الإجراءات المتعلقة بعطاء عمل وجه تأسيس MC + وجهين ختاميين (سيل كوت) لعدد من الشوارع ضمن حدود البلدية.اضافة اعلان


وقالت مديرة العطاءات في البلدية، إيناس حداد، الأحد، إن قيمة العطاء بلغت 297 ألف دينار، وإن مدة تنفيذه تقدّر بـ175 يوما اعتبارا من تاريخ البدء بالعمل.

وبيّنت حداد أن تنفيذ هذا العطاء جاء استجابة للحاجة الملحّة في العديد من المناطق، حيث تم استحداث وفتح شوارع جديدة شهدت تدهورا في بنيتها نتيجة التآكل المستمر وتطاير الغبار، ما أثر سلبا على قاطني تلك الأحياء والمارّين فيها.

وأوضحت حداد أن العطاء يتضمن تنفيذ أعمال صيانة تتألف من 3 مراحل رئيسة: الأولى تشمل فرد مادة الحصمة "بيس كورس"، تليها رش مادة MC، وأخيرا تنفيذ وجهين ختاميين (سيل كوت)، بهدف المحافظة على جسم الطريق الذي تم افتتاحه والتخفيف من تطاير الأتربة والغبار.
 
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