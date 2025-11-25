الثلاثاء 2025-11-25 07:22 م
 

بلدية الأغوار الجنوبية تتعامل مع حادثة إغلاق طريق (الشارع الدولي -طريق وادي عربة)

الثلاثاء، 25-11-2025 01:58 م

الوكيل الإخباري-    تعاملت كوادر وآليات بلدية الأغوار الجنوبية وبالتعاون مع مجلس الخدمات المشتركة والجهات المعنية في اللواء اليوم الثلاثاء، مع حادثة إغلاق طريق السمار (الشارع الدولي / طريق وادي عربة) باتجاه العقبة.

وتفقد الموقع محافظ الكرك قبلان الشريف ومدير أشغال الكرك المهندس رعد السحيمات، للاطمئنان على سلامة المزارعين والأراضي الزراعية للتأكد من انسياب الحركة المرورية لسالكي هذا الطريق والشارع الدولي /طريق وادي عربة.

 
 
