بلدية الأغوار الجنوبية تتعامل مع حادثة إغلاق طريق (الشارع الدولي -طريق وادي عربة)

الوكيل الإخباري- تعاملت كوادر وآليات بلدية الأغوار الجنوبية وبالتعاون مع مجلس الخدمات المشتركة والجهات المعنية في اللواء اليوم الثلاثاء، مع حادثة إغلاق طريق السمار (الشارع الدولي / طريق وادي عربة) باتجاه العقبة.

