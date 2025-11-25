بلدية الأغوار الجنوبية تتعامل مع حادثة إغلاق طريق (الشارع الدولي -طريق وادي عربة)

وتفقد الموقع محافظ الكرك قبلان الشريف ومدير أشغال الكرك المهندس رعد السحيمات، للاطمئنان على سلامة المزارعين والأراضي الزراعية للتأكد من انسياب الحركة المرورية لسالكي هذا الطريق والشارع الدولي /طريق وادي عربة.
-
