بلدية الزرقاء تطلق مبادرة لتحويل الأسطح لمساحات خضراء

الوكيل الإخباري- أطلقت دائرة لجان الأحياء والمبادرات في بلدية الزرقاء بالتعاون مع مختلف لجان الأحياء والمبادرات المجتمعية، مبادرة ومسابقة بعنوان"سطحي أخضر وجاري مزهر".

