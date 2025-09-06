بلدية الزرقاء تطلق مبادرة لتحويل الأسطح لمساحات خضراء

وبين رئيس لجنة بلدية الزرقاء المهندس خالد الخشمان، أن حفل إطلاق المبادرة، شهد تقديم جدارية إبداعية كنموذج تطبيقي أمام اللجان المشاركة في مقر دائرة لجان الأحياء، إذ جسدت الفكرة الأساسية للمبادرة القائمة على نشر المساحات الخضراء وتجميل الجدران بما يعكس روح الانتماء للمدينة.
-
