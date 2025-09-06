الأحد 2025-09-07 01:11 ص
 

بلدية الزرقاء تطلق مبادرة لتحويل الأسطح لمساحات خضراء

الوكيل الإخباري-    أطلقت دائرة لجان الأحياء والمبادرات في بلدية الزرقاء بالتعاون مع مختلف لجان الأحياء والمبادرات المجتمعية، مبادرة ومسابقة بعنوان"سطحي أخضر وجاري مزهر".

وبين رئيس لجنة بلدية الزرقاء المهندس خالد الخشمان، أن حفل إطلاق المبادرة، شهد تقديم جدارية إبداعية كنموذج تطبيقي أمام اللجان المشاركة في مقر دائرة لجان الأحياء، إذ جسدت الفكرة الأساسية للمبادرة القائمة على نشر المساحات الخضراء وتجميل الجدران بما يعكس روح الانتماء للمدينة.

 
 
