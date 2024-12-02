بلدية المفرق تدعو للاستفادة من إعفاء غرامات المسقفات قبل نهاية العام

وبينت البلدية أن هذه الإجراءات جاءت تجنبا للغرامات، داعية من يرغب للاستفادة من هذه التسهيلات الاستفسار على رقم الهاتف :
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