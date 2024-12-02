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بلدية المفرق تدعو للاستفادة من إعفاء غرامات المسقفات قبل نهاية العام

بلدية المفرق الكبرى
بلدية المفرق الكبرى
الإثنين، 02-12-2024 08:21 م

الوكيل الإخباري-   دعت بلدية المفرق الكبرى المواطنين ضمن مناطقها للاستفادة من إعفاء غرامات بنسبة 100 بالمئة عن ضريبة الأبنية والأراضي (المسقفات) قبل تاريخ 31 كانون الأول الحالي، وفقا لبيان أصدرته اليوم الاثنين.

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وبينت البلدية أن هذه الإجراءات جاءت تجنبا للغرامات، داعية من يرغب للاستفادة من هذه التسهيلات الاستفسار على رقم الهاتف :0799317079 ومراجعة رئيس قسم المسقفات في البلدية .

 
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