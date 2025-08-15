بلدية جرش الكبرى تزيل عمارة آيلة للسقوط

وقال المدير التنفيذي لبلدية جرش الكبرى علي شوقه إن قرار الإزالة جاء استناداً إلى تقرير اللجنة الذي بيّن تهالك المبنى وتساقط الحجارة منه، مبيناً أنه جرى الطلب من المستأجرين إخلاء العمارة فيما قام مالك العقار بفصل عدادات الكهرباء استعداداً لعملية الإزالة.
وأضاف شوقه أن البلدية اتفقت مع مالك العمارة على تنفيذ الإزالة حفاظاً على السلامة العامة، مشيراً إلى أن العمل جرى اليوم لتفادي الازدحامات المرورية وضمان سهولة التنفيذ.
وأشار إلى أن قسم السير أغلق شارع "مراد حجو" المار بالقرب من العمارة لحين الانتهاء من الأعمال بحضور ممثلين عن لجنة السلامة العامة وبلدية جرش الكبرى ودائرة الآثار العامة، إضافة إلى الأجهزة الأمنية المعنية.
