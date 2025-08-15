الجمعة 2025-08-15 05:02 م
 

بلدية جرش الكبرى تزيل عمارة آيلة للسقوط

م
أرشيفية
 
الجمعة، 15-08-2025 02:46 م

الوكيل الإخباري- باشرت بلدية جرش الكبرى، اليوم الجمعة، أعمال إزالة عمارة قديمة داخل قصبة جرش بعد صدور تقرير لجنة السلامة العامة الذي أكد أن المبنى آيل للسقوط ويشكل خطراً على سلامة المستأجرين والمارة.

اضافة اعلان


وقال المدير التنفيذي لبلدية جرش الكبرى علي شوقه إن قرار الإزالة جاء استناداً إلى تقرير اللجنة الذي بيّن تهالك المبنى وتساقط الحجارة منه، مبيناً أنه جرى الطلب من المستأجرين إخلاء العمارة فيما قام مالك العقار بفصل عدادات الكهرباء استعداداً لعملية الإزالة.


وأضاف شوقه أن البلدية اتفقت مع مالك العمارة على تنفيذ الإزالة حفاظاً على السلامة العامة، مشيراً إلى أن العمل جرى اليوم لتفادي الازدحامات المرورية وضمان سهولة التنفيذ.


وأشار إلى أن قسم السير أغلق شارع "مراد حجو" المار بالقرب من العمارة لحين الانتهاء من الأعمال بحضور ممثلين عن لجنة السلامة العامة وبلدية جرش الكبرى ودائرة الآثار العامة، إضافة إلى الأجهزة الأمنية المعنية.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

الحرائق تجددت في ريف حماة والساحل السوري في ظل مناخ جاف واشتداد الرياح

عربي ودولي تجدد الحرائق بريف حماة و 25 فريقاً يشاركون في الإطفاء بالساحل السوري

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

عربي ودولي زيلينسكي: أوكرانيا "تعتمد" على ترامب لإقناع روسيا لإنهاء الحرب

ارتفاع عجز الموازنة خلال النصف الأول ليصل إلى 1.078 مليار دينار

اقتصاد محلي ارتفاع عجز الموازنة خلال النصف الأول ليصل إلى 1.078 مليار دينار

ت

عربي ودولي روسيا: 5 قتلى وأكثر من 100 مصاب بحريق هائل في مؤسسة صناعية

غه

فلسطين 40 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

ن

أخبار محلية تكية أم علي ترسل أولى شحنات لحوم الأضاحي إلى قطاع غزة منذ 6 أشهر

ل

أخبار محلية السفارة الهندية بعمان تحتفل بالذكرى الـ79 لاستقلال بلادها

اا

أخبار محلية انطلاق فعاليات مهرجان صيف تلفريك عجلون 2025



 
 





الأكثر مشاهدة