بلدية جرش الكبرى تزيل عمارة آيلة للسقوط

الوكيل الإخباري- باشرت بلدية جرش الكبرى، اليوم الجمعة، أعمال إزالة عمارة قديمة داخل قصبة جرش بعد صدور تقرير لجنة السلامة العامة الذي أكد أن المبنى آيل للسقوط ويشكل خطراً على سلامة المستأجرين والمارة.

وقال المدير التنفيذي لبلدية جرش الكبرى علي شوقه إن قرار الإزالة جاء استناداً إلى تقرير اللجنة الذي بيّن تهالك المبنى وتساقط الحجارة منه، مبيناً أنه جرى الطلب من المستأجرين إخلاء العمارة فيما قام مالك العقار بفصل عدادات الكهرباء استعداداً لعملية الإزالة.



وأضاف شوقه أن البلدية اتفقت مع مالك العمارة على تنفيذ الإزالة حفاظاً على السلامة العامة، مشيراً إلى أن العمل جرى اليوم لتفادي الازدحامات المرورية وضمان سهولة التنفيذ.