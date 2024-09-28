بلدية دير أبي سعيد تشتري آليات بتكلفة 300 ألف دينار

وأكد بني عيسى، أن هذا الإجراء يأتي في إطار إلتزام البلدية بتطوير البنية التحتية وتحديث الخدمات المقدمة؛ لتلبية إحتياجات المجتمع المحلي، ورفع مستوى الراحة والسلامة للسكان، مبينًا أن الآليات الجديدة ستعمل على تحسين كفاءة العمل وتقليل الوقت والجهد المستغرقين في تقديم الخدمات.
وأشار إلى أن شراء الآليات سيكون له تأثير إيجابي على تنظيم ونظافة اللواء وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين من جانب الأعمال الإنشائية التي تقوم بها الكوادر الهندسية والفنية في البلدية، حيث ستسهم في تحسين إزالة النفايات وتنظيف الشوارع والممرات، وتعزيز صيانة المناطق العامة، وتعزيز جهود البلدية في الحفاظ على البيئة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
-
أخبار متعلقة
-
نزار مهيدات رئيساً لمجلس أمناء بنك الدواء الخيري
-
تحذير من هيئة تنظيم النقل البري لسائقي خط عمان الشام بيروت
-
وزير الداخلية يتفقد جسر الملك حسين
-
بيان صادر عن بلدية إربد الكبرى بشأن "حسبة الجورة"
-
وزير الاقتصاد الرقمي: مراكز الخدمات الحكومية ستشمل كل مناطق المملكة
-
70 قرشاً كيلو البطاطا في السوق المركزي
-
سماء الأردن بقمرين يوم غد الأحد
-
الخارجية تكشف تفاصيل سرقة السفارة الأردنية في باريس