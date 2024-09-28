بلدية دير أبي سعيد تشتري آليات بتكلفة 300 ألف دينار

الوكيل الإخباري- قال رئيس بلدية دير أبي سعيد عادل بني عيسى، إن البلدية قامت بشراء ضاغطتين للنفايات، و"باكو لودر وبكب"، بتكلفة 300 ألف دينار، بمنحة مقدمة من وزارة الإدارة المحلية.

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وأكد بني عيسى، أن هذا الإجراء يأتي في إطار إلتزام البلدية بتطوير البنية التحتية وتحديث الخدمات المقدمة؛ لتلبية إحتياجات المجتمع المحلي، ورفع مستوى الراحة والسلامة للسكان، مبينًا أن الآليات الجديدة ستعمل على تحسين كفاءة العمل وتقليل الوقت والجهد المستغرقين في تقديم الخدمات.