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بلدية دير أبي سعيد تشتري آليات بتكلفة 300 ألف دينار

آليات بلدية دير أبي سعيد
آليات بلدية دير أبي سعيد
السبت، 28-09-2024 12:17 م

الوكيل الإخباري-   قال رئيس بلدية دير أبي سعيد عادل بني عيسى، إن البلدية قامت بشراء ضاغطتين للنفايات، و"باكو لودر وبكب"، بتكلفة 300 ألف دينار، بمنحة مقدمة من وزارة الإدارة المحلية.

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وأكد بني عيسى، أن هذا الإجراء يأتي في إطار إلتزام البلدية بتطوير البنية التحتية وتحديث الخدمات المقدمة؛ لتلبية إحتياجات المجتمع المحلي، ورفع مستوى الراحة والسلامة للسكان، مبينًا أن الآليات الجديدة ستعمل على تحسين كفاءة العمل وتقليل الوقت والجهد المستغرقين في تقديم الخدمات.


وأشار إلى أن شراء الآليات سيكون له تأثير إيجابي على تنظيم ونظافة اللواء وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين من جانب الأعمال الإنشائية التي تقوم بها الكوادر الهندسية والفنية في البلدية، حيث ستسهم في تحسين إزالة النفايات وتنظيف الشوارع والممرات، وتعزيز صيانة المناطق العامة، وتعزيز جهود البلدية في الحفاظ على البيئة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

 
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