بلدية طبقة فحل تتعامل مع انجرافات السيول

وقال رئيس البلدية كُثيب الغزاوي، لوكالة الأنباء الأردنية(بترا)، اليوم الاثنين، إن جغرافية المنطقة المنخفضة وتعرضها للسيول من الجبال الشرقية المحاذية يتطلب مواصلة جهود كوادر وآليات البلدية، بهدف إدامة تسليك عبارات ومناهل وقنوات تصريف مياه الأمطار، وعدم تأثيرها على حركة المرور سواء على طريق الأغوار الدولي أو الطرق الداخلية في الأحياء والتجمعات السكانية في منطقتي المشارع والشيخ حسين.
وأشار إلى أن العمل متواصل من خلال فرق البلدية في تنظيف الطرق العامة من انجرافات الأتربة بفعل الأمطار، حفاظا على السلامة العامة، إضافة إلى صيانة وحدات الإنارة التي تعرضت للضرر خلال المنخفض الجوي الحالي.
ودعا الغزاوي، المواطنين إلى التعاون مع البلدية والإبلاغ عن أي ملاحظات أو حوادث للتعامل معها خلال الظروف الجوية السائدة.
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